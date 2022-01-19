https://ria.ru/20220119/seyshely-1768552119.html

Россияне впервые в истории стали лидерами по турпотоку на Сейшелы

Россияне впервые в истории стали лидерами по турпотоку на Сейшелы - РИА Новости, 19.01.2022

Россияне впервые в истории стали лидерами по турпотоку на Сейшелы

Россия впервые в истории заняла первое место по въездному турпотоку на Сейшелы, за 2021 год на островах побывали более 31 тысячи граждан нашей страны, сообщает... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T19:22

2022-01-19T19:22

2022-01-19T19:22

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Россия впервые в истории заняла первое место по въездному турпотоку на Сейшелы, за 2021 год на островах побывали более 31 тысячи граждан нашей страны, сообщает АТОР.По данным Национального бюро статистики Республики Сейшельских островов, всего в прошлом году было зафиксировано почти 183 тысячи прибытий иностранцев, из них 31392 — из России. До этого максимальное количество отдыхающих из нашей страны фиксировалось в 2014 году (14 800 человек).Уточняется, что отрыв от ближайших конкурентов велик: на втором месте по объемам турпотока — ОАЭ (чуть больше 21 тысячи визитов), на третьем — Франция (18, 5 тысяч). До пандемии Россия занимала максимум шестое-седьмое место, так как Сейшелы для наших соотечественников всегда были нишевым люксовым направлением.Представители туротрасли связывают такие показатели сразу с некоторыми факторами. В первую очередь, повлияли простые правила въезда, которые за время пандемии ни разу не менялись. На острова пускают всех вне зависимости от статуса вакцинации, карантина нет, нужен только ПЦР-тест.Мотивировало отдыхающих и наличие мест в отелях (до 2019 года номера всегда разбирались заранее богатыми европейцами), а также программа прямых регулярных рейсов из РФ (ранее добираться приходилось с пересадками).По прогнозам туроператоров, высокие показатели прибытий сохранятся и в 2022 году. Однако, если откроются новые премиальные направления в Европе и Азии, спрос на Сейшелы может уменьшиться.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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рекорды, отдых, азия, европа, сейшельские острова, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия