https://ria.ru/20220119/sevastopol-1768555257.html
В Севастополе пока не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест
В Севастополе пока не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 19.01.2022
В Севастополе пока не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пока не видит необходимости вводить режим QR-кодов для посещения общественных мест, коллективный иммунитет в РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:43
2022-01-19T14:43
2022-01-19T15:02
распространение коронавируса
севастополь
qr-код
общество
здоровье - общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пока не видит необходимости вводить режим QR-кодов для посещения общественных мест, коллективный иммунитет в городе достигает 90%.В конце декабря в Севастополе отменили требование о предоставлении сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса при посещении общественных мест и заселении в гостиницы."Ситуация в городе с точки зрения оказания помощи нами контролируется. Будем смотреть за ситуацией. Пока те меры, которые действуют - достаточны", - сказал Развожаев на заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса.По его словам, режим QR-кодов был актуален, когда в городе был низкий охват вакцинирования населения."Сейчас 90%. По сути у нас весь город имеет фактически соответствующие документы. Поэтому нести дополнительные издержки, которые очень трудно администрировать, пока я необходимости не вижу", - сказал Развожаев.
https://ria.ru/20220119/qr-kod-1768501407.html
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севастополь, qr-код, общество, здоровье - общество, михаил развожаев
14:43 19.01.2022 (обновлено: 15:02 19.01.2022)
В Севастополе пока не будут вводить QR-коды для посещения общественных мест
В Севастополе пока не видят необходимости вводить QR-коды для посещения общественных мест