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На Украине сократили срок действия сертификата вакцинации от СOVID-19

На Украине сократили срок действия сертификата вакцинации от СOVID-19 - РИА Новости, 19.01.2022

На Украине сократили срок действия сертификата вакцинации от СOVID-19

Кабмин Украины сократил срок действия сертификата вакцинации от коронавируса до 270 дней вместо 365, соответствующее постановление принято на заседании... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:34

2022-01-19T14:34

2022-01-19T14:34

распространение коронавируса

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украина

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Кабмин Украины сократил срок действия сертификата вакцинации от коронавируса до 270 дней вместо 365, соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.Ранее Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо ввести дополнительную бустерную дозу вакцины."Порядок формирования и использования сертификата, который подтверждает вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни – в части установления срока действия COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию, устанавливается на уровне 270 дней", - говорится в постановлении.Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля 2021 года - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля, но в середине сентября глава минздрава заявил, что эта вакцина в стране закончилась. В ноябре в страну снова привезли вакцину Moderna.

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в мире, украина, коронавирус covid-19