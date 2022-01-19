На Украине сократили срок действия сертификата вакцинации от СOVID-19
Срок действия сертификата вакцинации от СOVID-19 на Украине сократили до девяти месяцев
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19 препаратом в Ивано-Франковской области Украины
Вакцинация против COVID-19 препаратом в Ивано-Франковской области Украины. Архивное фото
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Кабмин Украины сократил срок действия сертификата вакцинации от коронавируса до 270 дней вместо 365, соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала ограничить срок действия сертификата вакцинации от коронавируса девятью месяцами, после чего будет необходимо ввести дополнительную бустерную дозу вакцины.
"Порядок формирования и использования сертификата, который подтверждает вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни – в части установления срока действия COVID-сертификатов, которые подтверждают вакцинацию, устанавливается на уровне 270 дней", - говорится в постановлении.
Вакцинация от COVID-19 на Украине стартовала 24 февраля 2021 года - в этот день в стране начали использовать препарат Covishield. Вакцина CoronaVac используется с 13 апреля, AstraZeneca - с 18 апреля, а Comirnaty - с 26 апреля. Вакцина Moderna была доступна всем желающим с 22 июля, но в середине сентября глава минздрава заявил, что эта вакцина в стране закончилась. В ноябре в страну снова привезли вакцину Moderna.