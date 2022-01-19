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Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине - РИА Новости, 19.01.2022
Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
Известный своими скандальными высказываниями американский сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал к агрессивным мерам против руководства России в случае... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:19
2022-01-19T23:19
в мире
сша
владимир путин
нато
обсе
россия
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Известный своими скандальными высказываниями американский сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал к агрессивным мерам против руководства России в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз (президенту РФ) Владимиру Путину расквасят нос", - сказал Уикер на пресс-конференции.Он был в составе группы сенаторов, которая побывала на Украине. Уикер заявил, что в России "ностальгируют по империи зла" и желают ее воссоздания.Ранее Уикер уже высказывал суждения, возмутившие российских официальных лиц. В декабре прошлого года он заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия. Посольство России в США назвало заявления Уикера безответственными и непродуманными. А первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства Ассамблеи.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html
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в мире, сша, владимир путин, нато, обсе, россия
23:19 19.01.2022
 
Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине

Американский сенатор Уикер призвал к агрессивным мерам против России из-за Украины

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Известный своими скандальными высказываниями американский сенатор-республиканец Роджер Уикер призвал к агрессивным мерам против руководства России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз (президенту РФ) Владимиру Путину расквасят нос", - сказал Уикер на пресс-конференции.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
18:27
Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной
Он был в составе группы сенаторов, которая побывала на Украине. Уикер заявил, что в России "ностальгируют по империи зла" и желают ее воссоздания.
Ранее Уикер уже высказывал суждения, возмутившие российских официальных лиц. В декабре прошлого года он заявил, что допускает в отношении России любые меры сдерживания, включая использование ядерного оружия. Посольство России в США назвало заявления Уикера безответственными и непродуманными. А первый замглавы международного комитета Совфеда, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что поднимет вопрос об участии Уикера в работе руководства Ассамблеи.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
17 января, 23:35
Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
 
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