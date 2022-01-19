https://ria.ru/20220119/sberbank-1768588397.html

Сбербанк увеличит долю сотрудников на удаленке до 70 процентов

Сбербанк увеличит долю сотрудников на удаленке до 70 процентов - РИА Новости, 19.01.2022

Сбербанк увеличит долю сотрудников на удаленке до 70 процентов

"Сбер" с 20 января увеличивает число сотрудников на удаленке до 70% из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", обязательно это решение для сотрудников РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:46

2022-01-19T16:46

2022-01-19T17:05

распространение коронавируса

сбербанк россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Сбер" с 20 января увеличивает число сотрудников на удаленке до 70% из-за распространения штамма коронавируса "омикрон", обязательно это решение для сотрудников в Москве, подразделения банка в регионах будут принимать решения самостоятельно, сообщили журналистам в пресс-службе группы."Сбер" увеличивает число сотрудников, работающих удаленно, до 70%, в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Решение вступает в силу с 20 января 2022 года", - сказано в сообщении. При этом Сбербанк с понедельника увеличил количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, до 50%.Перевод на удаленный формат касается сотрудников, которые работают в офисах банка в Москве. При этом подразделения Сбербанка в регионах будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории. Отделения Сбербанка продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме, заверили в банке."Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников "Сбера" и членов их семей", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768382463.html

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