https://ria.ru/20220119/sanktsii-1768639368.html

Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России

Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России - РИА Новости, 19.01.2022

Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России

Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:30

2022-01-19T21:30

2022-01-19T21:31

в мире

украина

сша

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владимир путин

джо байден

конгресс сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне обострения напряженности на востоке Европы, сообщили сенаторы-республиканцы.Они подчеркивали, что делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций."Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения – об этом, безусловно, мечтает Владимир Путин - к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи", - сказал сенатор Роджер Уикер.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.Выступая на брифинге для прессы, некоторые сенаторы-республиканцы призывали не ограничиваться угрозой санкций после вторжения, а ввести их заранее в качестве средства сдерживания.Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тысяч американцев и призвала администрацию не забывать об "уроках" Афганистана.Республиканцы из верхней палаты конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода "Северный поток 2".

https://ria.ru/20220119/blinken-1768558285.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

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сша

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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, джо байден, конгресс сша, санкции в отношении россии, северный поток — 2, россия