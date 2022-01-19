21:30 19.01.2022 (обновлено: 21:31 19.01.2022)
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России после визита на Украину
Здание Капитолия США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне обострения напряженности на востоке Европы, сообщили сенаторы-республиканцы.
Они подчеркивали, что делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций.
"Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения – об этом, безусловно, мечтает Владимир Путин - к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи", - сказал сенатор Роджер Уикер.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
Выступая на брифинге для прессы, некоторые сенаторы-республиканцы призывали не ограничиваться угрозой санкций после вторжения, а ввести их заранее в качестве средства сдерживания.
"После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас", - сказала сенатор Джони Эрнст.
Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тысяч американцев и призвала администрацию не забывать об "уроках" Афганистана.
Республиканцы из верхней палаты конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода "Северный поток 2".