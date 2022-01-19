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Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России - РИА Новости, 19.01.2022
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России
Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T21:30
2022-01-19T21:31
в мире
украина
сша
европа
владимир путин
джо байден
конгресс сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне обострения напряженности на востоке Европы, сообщили сенаторы-республиканцы.Они подчеркивали, что делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций."Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения – об этом, безусловно, мечтает Владимир Путин - к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи", - сказал сенатор Роджер Уикер.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.Выступая на брифинге для прессы, некоторые сенаторы-республиканцы призывали не ограничиваться угрозой санкций после вторжения, а ввести их заранее в качестве средства сдерживания.Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тысяч американцев и призвала администрацию не забывать об "уроках" Афганистана.Республиканцы из верхней палаты конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода "Северный поток 2".
https://ria.ru/20220119/blinken-1768558285.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, джо байден, конгресс сша, санкции в отношении россии, северный поток — 2, россия
21:30 19.01.2022 (обновлено: 21:31 19.01.2022)
 
Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России

Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России после визита на Украину

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Съездившая на Украину делегация конгресса встретилась в среду с президентом США Джо Байденом и проинформировала его об итогах визита, проходившего на фоне обострения напряженности на востоке Европы, сообщили сенаторы-республиканцы.
Они подчеркивали, что делегация состояла из представителей обеих партий, и в ситуации вокруг Украины американский истеблишмент выступает с принципиально единых позиций.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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На Украине раскрыли "тайный смысл" визита Блинкена
"Поездка была быстрой, но интенсивной. Состоявшийся сегодня утром брифинг с президентом был информативен и, я думаю, конструктивен. Я думаю, что на данном этапе, посыл громок и ясен. США выступают как один вместе со свободолюбивым народом Украины и не хотят возвращения – об этом, безусловно, мечтает Владимир Путин - к тому, чтобы Украина вновь стала частью Российской империи", - сказал сенатор Роджер Уикер.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
18:42
В США назвали Украину обузой для НАТО
Выступая на брифинге для прессы, некоторые сенаторы-республиканцы призывали не ограничиваться угрозой санкций после вторжения, а ввести их заранее в качестве средства сдерживания.
"После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас", - сказала сенатор Джони Эрнст.
Она напомнила, что на Украине находятся от 10 до 15 тысяч американцев и призвала администрацию не забывать об "уроках" Афганистана.
Республиканцы из верхней палаты конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода "Северный поток 2".
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ПутинДжо БайденКонгресс СШАСанкции в отношении РоссииСеверный поток — 2Россия
 
 
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