17:39 19.01.2022 (обновлено: 17:54 19.01.2022)
В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию России
Глава МИД Украины Кулеба: Киев рассчитывает на согласование ЕС и США санкций против России
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и ЕС пакета санкций, которые будут способствовать "сдерживанию агрессии РФ".
"Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров - это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к РФ. Мы понимаем, что переговоры продолжаются и мы это обсуждали сегодня с Тони (Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ред.), он проинформировал меня о прогрессе в этом процессе", - сказал Кулеба на брифинге после встречи с Госсекретарем США в Киеве в среду.
Он рассчитывает, что санкции помогут сдерживать так называемую "агрессию РФ".
"РФ должна получать каждый день очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, о котором говорят наши партнеры, в виде санкций, он является реальностью, а не только угрозой. Что каждый день происходит прогресс в переговорах между США и странами ЕС касательно сведения этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание", - сказал Кулеба.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.