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В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию России
В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию России - РИА Новости, 19.01.2022
В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и ЕС пакета санкций, которые будут способствовать "сдерживанию агрессии РФ". РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:39
2022-01-19T17:54
в мире
киев
сша
мид украины
россия
нато
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и ЕС пакета санкций, которые будут способствовать "сдерживанию агрессии РФ"."Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров - это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к РФ. Мы понимаем, что переговоры продолжаются и мы это обсуждали сегодня с Тони (Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ред.), он проинформировал меня о прогрессе в этом процессе", - сказал Кулеба на брифинге после встречи с Госсекретарем США в Киеве в среду.Он рассчитывает, что санкции помогут сдерживать так называемую "агрессию РФ"."РФ должна получать каждый день очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, о котором говорят наши партнеры, в виде санкций, он является реальностью, а не только угрозой. Что каждый день происходит прогресс в переговорах между США и странами ЕС касательно сведения этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание", - сказал Кулеба.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768387846.html
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в мире, киев, сша, мид украины, россия, нато, энтони блинкен, дмитрий кулеба
17:39 19.01.2022 (обновлено: 17:54 19.01.2022)
 
В Киеве рассчитывают на действия США и ЕС по сдерживанию России

Глава МИД Украины Кулеба: Киев рассчитывает на согласование ЕС и США санкций против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на согласование США и ЕС пакета санкций, которые будут способствовать "сдерживанию агрессии РФ".
"Наше главное ожидание сейчас от США и наших европейских партнеров - это чтобы они успешно договорились о сильном пакете санкций, которые будут применены к РФ. Мы понимаем, что переговоры продолжаются и мы это обсуждали сегодня с Тони (Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ред.), он проинформировал меня о прогрессе в этом процессе", - сказал Кулеба на брифинге после встречи с Госсекретарем США в Киеве в среду.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Эрдоган назвал вторжение России на Украину нереалистичным
Он рассчитывает, что санкции помогут сдерживать так называемую "агрессию РФ".
"РФ должна получать каждый день очень четкий сигнал, что тот неподъемный груз, о котором говорят наши партнеры, в виде санкций, он является реальностью, а не только угрозой. Что каждый день происходит прогресс в переговорах между США и странами ЕС касательно сведения этих санкций в один целостный пакет. Сейчас это главное наше ожидание", - сказал Кулеба.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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17 января, 23:35
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В миреКиевСШАМИД УкраиныРоссияНАТОЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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