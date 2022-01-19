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В Евросоюзе засомневались в эффективности санкций против России
В Евросоюзе засомневались в эффективности санкций против России - РИА Новости, 19.01.2022
В Евросоюзе засомневались в эффективности санкций против России
В ЕС сомневаются, что нужно вводить санкции против РФ за "гибридные атаки", например, "использование кибероружия или провокации", сообщает газета Financial... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:26
2022-01-19T12:35
в мире
украина
франция
евросоюз
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В ЕС сомневаются, что нужно вводить санкции против РФ за "гибридные атаки", например, "использование кибероружия или провокации", сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что разногласия стран Евросоюза стали очевидны в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе.РФ ранее не раз отвергала обвинения в кибератаках, называя их голословными."Совсем не было согласия по поводу того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы (в понятие "агрессия") были включены все виды гибридных атак, другие не далеки от варианта, при котором (санкции вводятся) только при полном вторжении", - приводит издание слова источника, который участвовал в дискуссиях.Согласно газете, страны достигли единства по необходимости дать ответ на "атаку России", но им не хватает единства в вопросе определения этой "атаки". ЕС продолжает переговоры по этой теме, пишет газета.Как утверждает издание, должностные лица из стран, "географически близких к России", беспокоятся, что без четкого определения действий, в ответ на которые должны быть введены санкции, решение о реагировании будут фактически принимать более крупные государства, например, Франция и ФРГ. Некоторые члены Евросоюза могут проигнорировать "намеренную подрывную деятельность" на территории Украины, отмечает газета."У нас нет системы автоматического применения санкций... Это (применение) будет зависеть от политического настроения", - цитирует издание другой источник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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в мире, украина, франция, евросоюз, россия
12:26 19.01.2022 (обновлено: 12:35 19.01.2022)
 
В Евросоюзе засомневались в эффективности санкций против России

Financial Times: в ЕС усомнились в эффективности санкций против России за "гибридные атаки"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В ЕС сомневаются, что нужно вводить санкции против РФ за "гибридные атаки", например, "использование кибероружия или провокации", сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что разногласия стран Евросоюза стали очевидны в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе.
РФ ранее не раз отвергала обвинения в кибератаках, называя их голословными.
"Совсем не было согласия по поводу того, что означает агрессия, и очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы (в понятие "агрессия") были включены все виды гибридных атак, другие не далеки от варианта, при котором (санкции вводятся) только при полном вторжении", - приводит издание слова источника, который участвовал в дискуссиях.
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Согласно газете, страны достигли единства по необходимости дать ответ на "атаку России", но им не хватает единства в вопросе определения этой "атаки". ЕС продолжает переговоры по этой теме, пишет газета.
Как утверждает издание, должностные лица из стран, "географически близких к России", беспокоятся, что без четкого определения действий, в ответ на которые должны быть введены санкции, решение о реагировании будут фактически принимать более крупные государства, например, Франция и ФРГ. Некоторые члены Евросоюза могут проигнорировать "намеренную подрывную деятельность" на территории Украины, отмечает газета.
"У нас нет системы автоматического применения санкций... Это (применение) будет зависеть от политического настроения", - цитирует издание другой источник.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
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