https://ria.ru/20220119/samolet-1768570828.html
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния - РИА Новости, 19.01.2022
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:54
2022-01-19T17:54
2022-01-19T17:54
туризм
сочи
уральские авиалинии
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/71/1493547136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6467109fdad44778a45b18faa51019cd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" во вторник информировал, что молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий вылет авиакомпании."Самолет уже отремонтировали, ближайший рейс у него завтра будет из Сочи в Душанбе", – сказали в авиакомпании.
https://ria.ru/20220118/samolet-1768439799.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/71/1493547136_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_180d3bbe7ea934e702940810f9a61cec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, уральские авиалинии, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния
Самолет "Уральских авиалиний", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" во вторник информировал, что молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий вылет авиакомпании.
"Самолет уже отремонтировали, ближайший рейс у него завтра будет из Сочи в Душанбе", – сказали в авиакомпании.