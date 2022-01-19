https://ria.ru/20220119/samolet-1768570828.html

В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния

В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния - РИА Новости, 19.01.2022

В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:54

2022-01-19T17:54

2022-01-19T17:54

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" во вторник информировал, что молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий вылет авиакомпании."Самолет уже отремонтировали, ближайший рейс у него завтра будет из Сочи в Душанбе", – сказали в авиакомпании.

https://ria.ru/20220118/samolet-1768439799.html

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сочи, уральские авиалинии, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм