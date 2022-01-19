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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220119/samolet-1768570828.html
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния - РИА Новости, 19.01.2022
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T17:54
2022-01-19T17:54
туризм
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уральские авиалинии
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" во вторник информировал, что молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий вылет авиакомпании."Самолет уже отремонтировали, ближайший рейс у него завтра будет из Сочи в Душанбе", – сказали в авиакомпании.
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сочи, уральские авиалинии, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм
17:54 19.01.2022
 
В Сочи отремонтировали самолет, в который ударила молния

Самолет "Уральских авиалиний", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в международном аэропорту Сочи
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии в международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", в который ударила молния в Сочи, отремонтировали, в четверг он снова выходит в рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" во вторник информировал, что молния ударила в самолет при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние.
В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий вылет авиакомпании.
"Самолет уже отремонтировали, ближайший рейс у него завтра будет из Сочи в Душанбе", – сказали в авиакомпании.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 18:46Туризм
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
 
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