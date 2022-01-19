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Песков прокомментировал предложение Израиля о саммите Россия — Украина
Песков прокомментировал предложение Израиля о саммите Россия — Украина - РИА Новости, 19.01.2022
Песков прокомментировал предложение Израиля о саммите Россия — Украина
Москве не поступало предложение провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:17
2022-01-19T18:17
2022-01-19T18:32
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москве не поступало предложение провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Портал Axios со ссылкой на свои источники ранее сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил президенту РФ Владимиру Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме в октябре прошлого года. Отмечается, что с идеей мероприятия выступила украинская сторона и обсуждала ее с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху весной 2021 года.В среду канцелярия нынешнего премьера Беннета заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения о предложении провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме.На вопрос, предлагал ли Израиль Москве провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме пресс-секретарь президента РФ ответил отрицательно."Нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html
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в мире, иерусалим, москва, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин, дмитрий песков, нафтали беннет
18:17 19.01.2022 (обновлено: 18:32 19.01.2022)
Песков прокомментировал предложение Израиля о саммите Россия — Украина
Песков: России не поступало предложение провести саммит с Украиной в Иерусалиме