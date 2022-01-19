https://ria.ru/20220119/sammit-1768578133.html
СМИ: Беннет предлагал Москве провести саммит с Киевом в Иерусалиме
СМИ: Беннет предлагал Москве провести саммит с Киевом в Иерусалиме - РИА Новости, 19.01.2022
СМИ: Беннет предлагал Москве провести саммит с Киевом в Иерусалиме
Премьер Израиля Нафтали Беннет в октябре 2021 года предложил президенту РФ Владимиру Путину провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:11
2022-01-19T16:11
2022-01-19T16:56
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер Израиля Нафтали Беннет в октябре 2021 года предложил президенту РФ Владимиру Путину провести саммит РФ-Украина в Иерусалиме, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предложил... Путину провести саммит Россия-Украина в Иерусалиме в октябре прошлого года", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что с идеей мероприятия выступила украинская сторона и обсуждала ее с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху весной 2021 года. Его советники озвучили это предложение в дискуссиях с российскими коллегами, но "не получили положительного ответа."Осенью президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с президентом и премьером Израиля вновь поднял вопрос о проведении саммита, утверждает Axios. Беннет обсудил эту идею с Путиным в ходе визита в Сочи, но президент РФ "подверг жесткой критике" Зеленского.Согласно высокопоставленному должностному лицу из Израиля, слова которого приводит портал, страна не будет ввязываться в "конфликт между сверхдержавами" РФ и США ради Украины.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html
https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767606167.html
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в мире, украина, иерусалим, россия, израиль, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, нафтали беннет
16:11 19.01.2022 (обновлено: 16:56 19.01.2022)
СМИ: Беннет предлагал Москве провести саммит с Киевом в Иерусалиме
Axios: премьер Израиля Беннет предлагал провести саммит Россия — Украина в Иерусалиме