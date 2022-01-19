12:15 19.01.2022 (обновлено: 12:16 19.01.2022)
Грузинский врач заявил, что Саакашвили нужна психологическая реабилитация
Грузинский врач Цуладзе: Саакашвили необходима физическая и психологическая реабилитация
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 19 янв - РИА Новости. Заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили необходима физическая и психологическая реабилитация, его состояние здоровья требует внимания, заявил врач консилиума, созданного омбудсменом страны, Тенгиз Цуладзе.
"Согласно нашему отчету, кроме медикаментозного лечения необходимо подключить физическую и психологическую реабилитацию, которая менее реалистична в условиях заключения, но попытаться стоит", - сказал Цуладзе на брифинге.
По его словам, "состояние здоровья Саакашвили требует внимания, так как все еще выражены посттравматические симптомы, анемия, слабость, нарушение координации". Цуладзе считает, что рекомендуемая консилиумом реабилитация может быть проведена в Грузии.
"Медицинское лечение, конечно же, важно, но психотерапия и психологическая реабилитация также являются лечением первой необходимости. Если не лечить, это может привести к депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. Это также увеличивает суицидальные мысли и многие другие вещи, связанные с депрессией", - добавил врач.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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