https://ria.ru/20220119/ryanair-1768475174.html
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО - РИА Новости, 19.01.2022
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:44
2022-01-19T02:44
2022-01-19T04:22
в мире
минск
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ryanair
вашингтон
задержание основателя telegram-канала nexta
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре."Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству", — говорится в документе.Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства и аэропортов самолетами авиаперевозчиков республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, минск, международная организация гражданской авиации, ryanair, вашингтон, задержание основателя telegram-канала nexta
02:44 19.01.2022 (обновлено: 04:22 19.01.2022)
Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО
ИКАО: самолет Ryanair в Минске посадили на основе ложной информации о минировании
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair
, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске
, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
"Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным", — говорится в отчете ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.
Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.
"Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству", — говорится в документе.
Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства и аэропортов самолетами авиаперевозчиков республики.