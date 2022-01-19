https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768568371.html

Рябков ответил на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма

Рябков ответил на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма - РИА Новости, 19.01.2022

Рябков ответил на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение к Москве вывести российские войска из Крыма. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:28

2022-01-19T15:28

2022-01-19T17:54

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение к Москве вывести российские войска из Крыма.В рамках дискуссии клуба "Валдай", посвященной российским предложениям по гарантиям безопасности, бывший министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для стабилизации ситуации Россия должна вывести свои войска из Донбасса и Крыма."Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь - это вывести наши силы из Крыма", - ответил Рифкинду участвовавший в дискуссии Рябков.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220112/sholts-1767518778.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, сергей рябков, нато, россия