15:28 19.01.2022 (обновлено: 17:54 19.01.2022)
Рябков ответил на предложение экс-министра Британии вывести войска из Крыма
Замглавы МИД Рябков назвал предложение вывести войска из Крыма смехотворным
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал смехотворным предложение к Москве вывести российские войска из Крыма.
В рамках дискуссии клуба "Валдай", посвященной российским предложениям по гарантиям безопасности, бывший министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд заявил, что для стабилизации ситуации Россия должна вывести свои войска из Донбасса и Крыма.
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"Одно из самых смехотворных предложений, которые я слышал за всю свою жизнь - это вывести наши силы из Крыма", - ответил Рифкинду участвовавший в дискуссии Рябков.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.