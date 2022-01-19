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Российско-белорусские учения не должны беспокоить Запад, заявил Рябков
Российско-белорусские учения не должны беспокоить Запад, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022
Российско-белорусские учения не должны беспокоить Запад, заявил Рябков
Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Запад не беспокоиться из-за российско-белорусских учений. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:56
2022-01-19T14:56
2022-01-19T15:24
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал Запад не беспокоиться из-за российско-белорусских учений."Уверяю вас: никаких оснований беспокоиться по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет. Нам надо сфокусироваться на дипломатическом треке. Я все время говорю о том, что мы готовы к диалогу и мы ищем политическое решение. Я это подтверждаю вновь", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай", комментируя заявления о том что российско-белорусские учения якобы являются подготовкой вторжения на Украину.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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москва, сергей рябков, в мире, киев, белоруссия, дмитрий песков, нато, россия
14:56 19.01.2022 (обновлено: 15:24 19.01.2022)
Российско-белорусские учения не должны беспокоить Запад, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: российско-белорусские учения не должны вызывать беспокойства у Запада