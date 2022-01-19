https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768556996.html

Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе

Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе - РИА Новости, 19.01.2022

Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:48

2022-01-19T14:48

2022-01-19T17:53

европа

сергей рябков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны. Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств."Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. <...> Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", — добавил Рябков.При этом он напомнил, что невступление Украины в НАТО находится в центре интересов безопасности России и Москва будет делать все возможное в рамках дипломатии, чтобы "обратить эту ситуацию вспять". Именно на это нацелены предложения, которые Москва сделала Вашингтону в Женеве на минувшей неделе.Рябков отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои вопросы по гарантиям безопасности от США и НАТО, но рассчитывает на продолжение диалога. Замглавы МИД напомнил, что России нужны юридически обязывающие гарантии того, что Украина и другие страны, о которых шла речь в предложениях по безопасности, не станут членами НАТО. При этом он добавил, что Москва будет готова в качестве альтернативы рассмотреть вариант одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих государств в Североатлантический альянс."Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли", — заключил дипломат. Западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220119/makron-1768558896.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

европа

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европа, сергей рябков