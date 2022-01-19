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Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе
Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе - РИА Новости, 19.01.2022
Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:48
2022-01-19T17:53
европа
сергей рябков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны. Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств."Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. &lt;...&gt; Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", — добавил Рябков.При этом он напомнил, что невступление Украины в НАТО находится в центре интересов безопасности России и Москва будет делать все возможное в рамках дипломатии, чтобы "обратить эту ситуацию вспять". Именно на это нацелены предложения, которые Москва сделала Вашингтону в Женеве на минувшей неделе.Рябков отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои вопросы по гарантиям безопасности от США и НАТО, но рассчитывает на продолжение диалога. Замглавы МИД напомнил, что России нужны юридически обязывающие гарантии того, что Украина и другие страны, о которых шла речь в предложениях по безопасности, не станут членами НАТО. При этом он добавил, что Москва будет готова в качестве альтернативы рассмотреть вариант одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих государств в Североатлантический альянс."Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли", — заключил дипломат. Западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220119/makron-1768558896.html
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европа, сергей рябков
14:48 19.01.2022 (обновлено: 17:53 19.01.2022)
 
Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе

Замглавы МИД Рябков: рисков начала полномасштабной войны в Европе нет

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.
"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", — сказал дипломат, выступая на площадке клуба "Валдай".
Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.
"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. <...> Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", — добавил Рябков.
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При этом он напомнил, что невступление Украины в НАТО находится в центре интересов безопасности России и Москва будет делать все возможное в рамках дипломатии, чтобы "обратить эту ситуацию вспять". Именно на это нацелены предложения, которые Москва сделала Вашингтону в Женеве на минувшей неделе.
Рябков отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои вопросы по гарантиям безопасности от США и НАТО, но рассчитывает на продолжение диалога.
"Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. <...> Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел России
Замглавы МИД напомнил, что России нужны юридически обязывающие гарантии того, что Украина и другие страны, о которых шла речь в предложениях по безопасности, не станут членами НАТО. При этом он добавил, что Москва будет готова в качестве альтернативы рассмотреть вариант одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих государств в Североатлантический альянс.
"Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли", — заключил дипломат.
Западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.
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ЕвропаСергей Рябков
 
 
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