14:16 19.01.2022 (обновлено: 14:22 19.01.2022)
Россия хочет договориться о безопасности прежде всего с США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия предпочла бы договориться о безопасности прежде всего с США
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 19 янв - РИА новости. Россия предпочла бы договориться по гарантиям безопасности, прежде всего с США, вовлечение широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.