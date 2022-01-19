https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768548488.html

Россия хочет договориться о безопасности прежде всего с США, заявил Рябков

Россия хочет договориться о безопасности прежде всего с США, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022

Россия хочет договориться о безопасности прежде всего с США, заявил Рябков

Россия предпочла бы договориться по гарантиям безопасности, прежде всего с США, вовлечение широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, заявил замглавы РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:16

2022-01-19T14:16

2022-01-19T14:22

сша

сергей рябков

россия

москва

нато

совет россия-нато

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МОСКВА, 19 янв - РИА новости. Россия предпочла бы договориться по гарантиям безопасности, прежде всего с США, вовлечение широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться, прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - сказал он в ходе выступления на площадке клуба "Валдай".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

https://ria.ru/20220119/bezopasnost-1768548601.html

сша

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сша, сергей рябков, россия, москва, нато, совет россия-нато