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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220119/rubl-1768579674.html
Ждать ли доллара по 90?
Эксперты спрогнозировали падение рубля в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 19.01.2022
Ждать ли доллара по 90?
Аналитики "Ренессанс Капитала" изучили возможные сценарии изменения курса рубля и пришли к выводу, что в случае военной эскалации на Украине российская валюта... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:18
2022-01-19T16:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
украина
киев
москва
ренессанс капитал
нато
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Аналитики "Ренессанс Капитала" изучили возможные сценарии изменения курса рубля и пришли к выводу, что в случае военной эскалации на Украине российская валюта может резко упасть, что приведет и ужесточению политики Центробанка, пишет РБК.По мнению экспертов, на дестабилизацию финансового рынка также могут повлиять жесткие антироссийские санкции. Негативный сценарий предполагает обесценение рубля на 20 процентов.При этом аналитики подчеркнули, что такое развитие ситуации маловероятно. В свою очередь, Москва регулярно напоминает, что атака на Украину с российской стороны невозможна вовсе: так, в Кремле считают необоснованными звучащие со стороны западных политиков обвинения в попытках проявить агрессию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо прочего, отмечал, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Глава российского МИД Сергей Лавров также предостерегал блок от втягивания Киева в военные авантюры, которые могут быть спровоцированы наращиванием поставок вооружения на Украину со стороны Запада.
https://ria.ru/20220115/rubl-1767960565.html
https://ria.ru/20220117/dollar-1768135892.html
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экономика, украина, киев, москва, ренессанс капитал , нато, россия
16:18 19.01.2022 (обновлено: 16:38 19.01.2022)
 
Эксперты спрогнозировали падение рубля в случае эскалации на Украине

"Ренессанс Капитал": ЦБ примет срочные меры в случае падения рубля для стабилизации рынка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Аналитики "Ренессанс Капитала" изучили возможные сценарии изменения курса рубля и пришли к выводу, что в случае военной эскалации на Украине российская валюта может резко упасть, что приведет и ужесточению политики Центробанка, пишет РБК.
По мнению экспертов, на дестабилизацию финансового рынка также могут повлиять жесткие антироссийские санкции. Негативный сценарий предполагает обесценение рубля на 20 процентов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 10:13
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты
При этом аналитики подчеркнули, что такое развитие ситуации маловероятно. В свою очередь, Москва регулярно напоминает, что атака на Украину с российской стороны невозможна вовсе: так, в Кремле считают необоснованными звучащие со стороны западных политиков обвинения в попытках проявить агрессию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо прочего, отмечал, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.
Глава российского МИД Сергей Лавров также предостерегал блок от втягивания Киева в военные авантюры, которые могут быть спровоцированы наращиванием поставок вооружения на Украину со стороны Запада.
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 04:19Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Управляющий активами рассказал, что будет с долларом уже в марте
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаУкраинаКиевМоскваРенессанс КапиталНАТОРоссия
 
 
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