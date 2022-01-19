https://ria.ru/20220119/rubl-1768579674.html

Ждать ли доллара по 90?

Эксперты спрогнозировали падение рубля в случае эскалации на Украине - РИА Новости, 19.01.2022

Ждать ли доллара по 90?

Аналитики "Ренессанс Капитала" изучили возможные сценарии изменения курса рубля и пришли к выводу, что в случае военной эскалации на Украине российская валюта... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:18

2022-01-19T16:18

2022-01-19T16:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Аналитики "Ренессанс Капитала" изучили возможные сценарии изменения курса рубля и пришли к выводу, что в случае военной эскалации на Украине российская валюта может резко упасть, что приведет и ужесточению политики Центробанка, пишет РБК.По мнению экспертов, на дестабилизацию финансового рынка также могут повлиять жесткие антироссийские санкции. Негативный сценарий предполагает обесценение рубля на 20 процентов.При этом аналитики подчеркнули, что такое развитие ситуации маловероятно. В свою очередь, Москва регулярно напоминает, что атака на Украину с российской стороны невозможна вовсе: так, в Кремле считают необоснованными звучащие со стороны западных политиков обвинения в попытках проявить агрессию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо прочего, отмечал, что такие заявления делаются с целью оправдать увеличение военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Глава российского МИД Сергей Лавров также предостерегал блок от втягивания Киева в военные авантюры, которые могут быть спровоцированы наращиванием поставок вооружения на Украину со стороны Запада.

https://ria.ru/20220115/rubl-1767960565.html

https://ria.ru/20220117/dollar-1768135892.html

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экономика, украина, киев, москва, ренессанс капитал , нато, россия