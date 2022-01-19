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Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля - РИА Новости, 19.01.2022
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
Рубль может упасть до 80 за доллар, если взлетит ценовой риск или котировки нефти снизятся ниже 60 долларов за баррель, рассказал агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:15
2022-01-19T01:15
2022-01-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
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россия
егор жильников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рубль может упасть до 80 за доллар, если взлетит ценовой риск или котировки нефти снизятся ниже 60 долларов за баррель, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.Но, по его мнению, это маловероятно.Сейчас давят на рубль, по словам собеседника агентства, не только геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть.Один из долгоиграющих факторов обесценения рубля, отметил Жильников, инфляция. Он напомнил, что с 1 января по 10 января инфляция ускорилась в два раза относительно декабрьского показателя.
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экономика, рубль, доллар, сша, промсвязьбанк, россия, егор жильников
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
Аналитик Жильников: рубль может упасть до 60 за доллар, если взлетит ценовой риск