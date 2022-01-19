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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220119/rubl-1768471289.html
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля - РИА Новости, 19.01.2022
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
Рубль может упасть до 80 за доллар, если взлетит ценовой риск или котировки нефти снизятся ниже 60 долларов за баррель, рассказал агентству "Прайм" главный... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:15
2022-01-19T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
промсвязьбанк
россия
егор жильников
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рубль может упасть до 80 за доллар, если взлетит ценовой риск или котировки нефти снизятся ниже 60 долларов за баррель, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.Но, по его мнению, это маловероятно.Сейчас давят на рубль, по словам собеседника агентства, не только геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть.Один из долгоиграющих факторов обесценения рубля, отметил Жильников, инфляция. Он напомнил, что с 1 января по 10 января инфляция ускорилась в два раза относительно декабрьского показателя.
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экономика, рубль, доллар, сша, промсвязьбанк, россия, егор жильников
01:15 19.01.2022
 
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля

Аналитик Жильников: рубль может упасть до 60 за доллар, если взлетит ценовой риск

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Рубль может упасть до 80 за доллар, если взлетит ценовой риск или котировки нефти снизятся ниже 60 долларов за баррель, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.
Но, по его мнению, это маловероятно.
"Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией", — аргументировал эксперт.
Сейчас давят на рубль, по словам собеседника агентства, не только геополитика, внешний фон динамики фондовых рынков США и цены на нефть.
Один из долгоиграющих факторов обесценения рубля, отметил Жильников, инфляция. Он напомнил, что с 1 января по 10 января инфляция ускорилась в два раза относительно декабрьского показателя.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАПромсвязьбанкРоссияЕгор Жильников
 
 
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