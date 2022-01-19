https://ria.ru/20220119/royal-1768594336.html

"Время пришло". Порошенко сделал неоднозначный намек Зеленскому

Порошенко пригрозил "прихлопнуть крышку рояля" Зеленского - РИА Новости, 19.01.2022

"Время пришло". Порошенко сделал неоднозначный намек Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко вспомнил об известном юмористическом номере Владимира Зеленского под названием "Игра на рояле без рук" во время... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T17:38

2022-01-19T17:38

2022-01-19T17:38

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко вспомнил об известном юмористическом номере Владимира Зеленского под названием "Игра на рояле без рук" во время выступления перед своими сторонниками. Об этом сообщает издание "Страна.ua".Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы.В начале недели Печерский районный суд приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры, которая просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Сегодня суд отпустил бывшего президента под личное обязательство, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко