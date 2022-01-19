https://ria.ru/20220119/rossiyanka-1768474594.html

Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки

Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки

Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на день — у нее перелом ребра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:12

2022-01-19T02:12

2022-01-19T02:12

туризм

происшествия

дтп

доминикана

новости - туризм

мехико

россия

вячеслав панков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768406114_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05e3c6cdf2f0598384158bb958bb6ac8.jpg

МЕХИКО, 19 янв — РИА Новости. Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на день — у нее перелом ребра, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Накануне автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, столкнувшись с рейсовым микроавтобусом. Среди пострадавших в аварии было шесть россиян, все они получили легкие травмы.

https://ria.ru/20220118/dtp-1768418053.html

доминикана

мехико

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, доминикана, новости - туризм, мехико, россия, вячеслав панков