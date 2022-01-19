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Туризм
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Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки
Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки - РИА Новости, 19.01.2022
Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки
Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на день — у нее перелом ребра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:12
2022-01-19T02:12
туризм
происшествия
дтп
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новости - туризм
мехико
россия
вячеслав панков
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МЕХИКО, 19 янв — РИА Новости. Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на день — у нее перелом ребра, сообщили РИА Новости в российском посольстве.Накануне автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, столкнувшись с рейсовым микроавтобусом. Среди пострадавших в аварии было шесть россиян, все они получили легкие травмы.
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происшествия, дтп, доминикана, новости - туризм, мехико, россия, вячеслав панков
02:12 19.01.2022
 
Посольство рассказало о состоянии пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянки

Дипломат Панков: пострадавшая в ДТП россиянка остается в больнице Доминиканы

© Фото : Policía Nacional República DominicanaАвтомобиль полиции Доминиканы
Автомобиль полиции Доминиканы - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Policía Nacional República Dominicana
Автомобиль полиции Доминиканы. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 янв — РИА Новости. Туристка из России, пострадавшая в ДТП с автобусом в Доминикане, останется под наблюдением врачей еще на день — у нее перелом ребра, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

"Россиянку из больницы пока не выписали. На всякий случай оставили еще на один день на обсервации, но с ней все хорошо — ходит, разговаривает, шутит. У нее перелом ребра, завтра на выписку", — рассказал руководитель отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Накануне автобус с туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике, столкнувшись с рейсовым микроавтобусом. Среди пострадавших в аварии было шесть россиян, все они получили легкие травмы.
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