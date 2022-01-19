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В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей
В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей
Любой гражданин России, задержанный или отбывающий наказание за границей, является поводом для заботы со стороны дипломатических представительств, тщательно... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:58
2022-01-19T13:58
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любой гражданин России, задержанный или отбывающий наказание за границей, является поводом для заботы со стороны дипломатических представительств, тщательно отслеживается, чтобы законные права российских граждан соблюдались в обязательном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, бывают ситуации, когда у задержанных есть два или более гражданств. "Многие страны второе гражданство тогда не признают, и тогда ситуация чуть-чуть в ином свете предстает. Хотя в любом случае наше посольство или наше консульство к каждому гражданину относится с особым вниманием", - отметил Песков.Он добавил, что говорить в общем о соблюдении всех прав в отношении задержанных россиян в Белоруссии нельзя, так как каждый случай следует рассматривать отдельно"."В общем говорить было бы неправильно или ошибочно (все ли права россиян соблюдаются и не нарушаются в Белоруссии). По каждому конкретному случаю я не располагаю информацией", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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в мире, дмитрий песков, россия
13:58 19.01.2022
 
В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей

Песков назвал любое задержание россиян за границей поводом для заботы диппредставительств

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любой гражданин России, задержанный или отбывающий наказание за границей, является поводом для заботы со стороны дипломатических представительств, тщательно отслеживается, чтобы законные права российских граждан соблюдались в обязательном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любой гражданин РФ, который под следствием, осужден или отбывает наказание в любом иностранном государстве, является поводом для заботы со стороны наших дипломатических представительств. Всем желающим оказывается вся необходимая помощь и, безусловно, тщательно отслеживается, чтобы законные права российских граждан соблюдались в обязательном порядке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли перед МИД России задача вернуть на родину задержанных или заключенных в Белоруссии россиян.
По его словам, бывают ситуации, когда у задержанных есть два или более гражданств. "Многие страны второе гражданство тогда не признают, и тогда ситуация чуть-чуть в ином свете предстает. Хотя в любом случае наше посольство или наше консульство к каждому гражданину относится с особым вниманием", - отметил Песков.
Он добавил, что говорить в общем о соблюдении всех прав в отношении задержанных россиян в Белоруссии нельзя, так как каждый случай следует рассматривать отдельно".
"В общем говорить было бы неправильно или ошибочно (все ли права россиян соблюдаются и не нарушаются в Белоруссии). По каждому конкретному случаю я не располагаю информацией", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
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