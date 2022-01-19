https://ria.ru/20220119/rossiyane-1768545537.html

В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей

В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле рассказали о помощи россиянам, задержанным за границей

Любой гражданин России, задержанный или отбывающий наказание за границей, является поводом для заботы со стороны дипломатических представительств, тщательно... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:58

2022-01-19T13:58

2022-01-19T13:58

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Любой гражданин России, задержанный или отбывающий наказание за границей, является поводом для заботы со стороны дипломатических представительств, тщательно отслеживается, чтобы законные права российских граждан соблюдались в обязательном порядке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, бывают ситуации, когда у задержанных есть два или более гражданств. "Многие страны второе гражданство тогда не признают, и тогда ситуация чуть-чуть в ином свете предстает. Хотя в любом случае наше посольство или наше консульство к каждому гражданину относится с особым вниманием", - отметил Песков.Он добавил, что говорить в общем о соблюдении всех прав в отношении задержанных россиян в Белоруссии нельзя, так как каждый случай следует рассматривать отдельно"."В общем говорить было бы неправильно или ошибочно (все ли права россиян соблюдаются и не нарушаются в Белоруссии). По каждому конкретному случаю я не располагаю информацией", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766017909.html

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в мире, дмитрий песков, россия