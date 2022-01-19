https://ria.ru/20220119/revil-1768542846.html
Песков ответил на вопрос о связи задержания REvil с переговорами с США
Песков ответил на вопрос о связи задержания REvil с переговорами с США - РИА Новости, 19.01.2022
Песков ответил на вопрос о связи задержания REvil с переговорами с США
Тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, - взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:44
2022-01-19T13:44
2022-01-19T13:44
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дмитрий песков
кибербезопасность
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, - взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистами в среду, отвечая на вопрос про задержание хакерской группировки REvil и связи этого вопроса с переговорами с США.Ранее в Москве 14 и 15 января суд арестовал восьмерых предполагаемых членов хакерской группировки REvil которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании. Основанием для их задержания в России послужило обращение со стороны США. Американская администрация приветствовала действия российской стороны."Это, собственно, взаимодействие в борьбе с киберпреступностью. Это та тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, и потом по решению двух президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств с двух сторон. И в этом плане это чрезвычайно важно", - ответил Песков.
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в мире, сша, дмитрий песков, кибербезопасность, россия
Песков ответил на вопрос о связи задержания REvil с переговорами с США
Песков о связи задержания REvil с переговорами с США: это тема борьбы с киберпреступностью