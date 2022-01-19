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Митрополит Амвросий: Бог может сделать так, чтобы люди не заражались

Митрополит Амвросий: Бог может сделать так, чтобы люди не заражались - РИА Новости, 19.01.2022

Митрополит Амвросий: Бог может сделать так, чтобы люди не заражались

В праздник Крещения Господня тысячи православных верующих участвуют в богослужениях, набирают святую воду и, по народной традиции, погружаются в прорубь. О том, РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:00

2022-01-19T12:00

2022-01-19T12:21

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елец

кимры

тверская область

крещение господне

коронавирус covid-19

митрополит тверской и кашинский амвросий (ермаков)

религия

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В праздник Крещения Господня тысячи православных верующих участвуют в богослужениях, набирают святую воду и, по народной традиции, погружаются в прорубь. О том, как проводят этот день на Селигере, можно ли пить освящению воду из водоемов, и как она помогает в ковидных реанимациях, рассказал РИА Новости митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков). Беседовал Артем Буденный.– Владыка, в этом году на Крещение Господне вы освящали воду озера Селигер, провели богослужения в Нило-Столобенском монастыре. Как там прошел праздник?– На озере Селигер, на острове Столобный, расположен главный и самый большой монастырь Тверской епархии – Нило-Столобенская пустынь. Божественная литургия Крещения Господня в монастыре совершается ночью. После Литургии – традиционный для этого праздника крестный ход к водоему, который на Руси назывался "Ход на Иордань". В данном случае водоем окружает маленький Столобный остров со всех сторон, идти недалеко. Во льду озера сделана специальная прорубь, на помосте у которой совершается Чин великого освящения воды. После этого желающие могут окунуться в проруби, набрать освященную воду.– Воду после освящения можно пить, в том числе воду в водоемах, например, в Селигере?– Думаю, стоит освящать водоемы с пригодной водой для питья. Знаю, что в средиземноморских странах, в прибрежных городах, освящают Средиземное море. Но, несмотря на то, что вода становится святой, пить ее вряд ли представляется возможным. Она освящается в знак того, что все творение Божие освящено, что вода приобретает особую благодать через это действие. Что касается Селигера, то в нем, слава Богу, пока еще пригодная для питья вода. Я знаю, что многие люди пьют ее сырой без вреда для здоровья.– Можно ли через святую воду заразиться коронавирусом? Какие меры соблюдаются при освящении и розливе крещенской воды?– Насколько я знаю, специальных исследований по этому поводу не проводилось. К тому же, как я понимаю, коронавирус – респираторное заболевание, передается через вдыхаемый воздух, в котором оказались частички с вирусом, через дыхательные пути, а не через пищу и воду. Я верю, что Бог может сделать так, чтобы люди, принимая святыню, в том числе святую воду, с благоговением и молитвой, не заражались.А посуда в храмах дезинфицируется – та же лжица после каждого причастника, или используется одноразовая посуда, например, стаканчики для святой воды. В храмах святая вода хранится, естественно, в продезинфицированной таре. Для освящения в храмах используется очищенная вода.– Как вы полагаете, стоит ли верующим окунаться в водоемах на Крещение – вообще и в частности сейчас, во время пандемии? Когда этого лучше не делать?– Крещенские купания не предполагаются в чине освящения воды. В свое время это были попыткой вовлечь значительные массы людей в нечто, связанное с Церковью, сообщить людям о празднике. Однако, по разным причинам, они превратились из средства в цель, стали вещью в себе, практически никак не связанной с изначальными торжествами по случаю праздника Богоявления, а потому не приводящей к воцерковлению участвующих в них людей.Празднуя Богоявление, мы ведь вспоминаем призыв святого Иоанна Крестителя к покаянию, и это призыв, прежде всего, – к перемене себя, к трансформации своей жизни, ее преображению в нечто новое, это призыв прийти к Богу. И мне очень жаль, что за некоторым даже куражом крещенских купаний этот призыв остается неуслышанным. Так же, как и два тысячелетия назад.По поводу пандемии – я не специалист, но как мне кажется, из уже двухлетнего опыта жизни в ситуации эпидемиологической опасности, богослужения или иные активности на свежем воздухе менее опасны, чем в помещении. Поэтому если есть риск заразиться – то скорее в общественных местах, метро и кафе, чем на открытом воздухе, где обычно и проходят такие купания, и тем не менее, лучше, подходя к купели, соблюдать дистанцию, не толпиться. Я думаю о том, почему людям не столь интересен истинный смысл праздника, его глубина, а интересны вот такие, немного даже крайние, его проявления.– О чем стоит задуматься верующим в связи с этим праздником Крещения Господня?– Этот праздник, как мне кажется, – прекрасный повод для христианина задуматься о событии собственного крещения и о тех обетах, которые он самостоятельно или через восприемников дал Богу. Для мыслящих более философски этот праздник – повод задуматься о творении, окружающем нас. В эти дни Церковь освящает воду. Воду, без которой невозможна жизнь. Воду, которая может быть стихией, несущей смерть. Воду, которой, с одной стороны, так много на земле, и с другой стороны – так мало, если мы подумаем о тех странах и народах, которым ежедневно этой воды не хватает. Церковь освящает воду, из которой и каждый из нас состоит почти полностью.– Что для вас значит праздник Крещения Господня? Есть ли у вас связанные с этим днем особые воспоминания, яркие, интересные, чудесные случаи?– Для меня Крещение Господне – это, прежде всего, богослужения. Я так давно живу богослужебной жизнью Церкви, что все прочие традиции и смыслы вытеснялись богослужебной поэзией, мелодией песнопений и молитвословий, участием в Таинстве Евхаристии, Великом освящении воды. Поэтому и Крещение Господне я переживаю именно так: в текстах и музыке, молитве и Причастии.Еще школьником, лет в 11-12, помню, как уехал за 20 километров от дома с портфелем и трехлитровой банкой для воды, чтобы попасть на всенощное бдение перед Крещением. Я надеялся, что схожу на бдение и приеду вечером домой. Но в храме, узнал, что служба будет ночью – в три часа. Я решил остаться, и мне пришлось искать кров. Меня приютила одна из храмовых бабушек. Помню свое волнение и страх, ведь я никого не предупредил об отъезде. Меня стали искать, я приехал к урокам в школу вместе с этой трехлитровой банкой. Помню, как ругали мама и классная руководительница за то, что был в церкви, но не выдали.В прошлом году я лежал на Крещение в больнице с коронавирусом. Смотрел всенощное бдение из Храма Христа Спасителя через интернет, а наутро причастился запасными дарами и совершил Чин великого освящения воды в больничной палате, раздал воду тем, кто в ней нуждался. Там, в больнице, я особенно чувствовал необходимость быть в этот праздник в церкви. Я совершенно не понимаю людей, которые почитают этот праздник, но отмечают его только в виде внешних действий – окунания в прорубь, гуляний и прочего, в отрыве от богослужений церкви.– Раздают ли святую воду в больницах?– Во всех благочиниях епархии в дни празднования Крещения Господня передают крещенскую воду в больницы, социальные учреждения области. Например, 18 января я совершил в Твери чин Великого освящения воды. Перед праздником были заранее приготовлены тысяча маленьких сосудов с водой из источника "Святой ключ" села Ельцы Покровского подворья Богородицкого Житенного монастыря. Вместе с крещенской водой я передал для больниц 100 Евангелий и 200 книг духовного содержания.Освященную воду передали в больницы Твери для врачей, персонала и больных, но в первую очередь в "красные" зоны. В ковидных реанимациях, когда пускают священников, они окропляют святой водой или делают на лбу больного крестное знамение святой водой. Для верующего, особенно находящегося при смерти, это имеет особое значение. Когда верующий человек находится на смертном одре, он уже не столько думает о выздоровлении, сколько устремляет свой взор в вечность. И для него соприкосновение со святыней имеет особое значение в эти часы.Вообще для верующего важна святая вода, потому что само восприятие болезни и здоровья проходит через призму его духовной жизни, духовного опыта и мистического опыта Церкви. И потому если человек верит и имеет личные отношения с Богом, то для него принятие освященной воды становится актом исцеления, и случаются чудеса. Только об этом не говорят громко, поскольку для них чудеса – это вопрос личных отношений с Богом, в некотором смысле интимный.– Святую воду передают и в тюрьмы?– Мы передадим крещенскую воду, в частности, заключенным ИК №1. В Тверской епархии священники посещают заключенных, и сам я стараюсь регулярно с ними общаться. В том числе им передают святую воду. А кроме того мы просто стараемся обеспечить их чистой водой. Дело в том, что в Твери из-за природных особенностей питьевая водопроводная вода низкого качества, ее стараются очищать. Поэтому по инициативе Тверской епархии и с согласия УФСИН по Тверской области мы проводим акцию "Чистая вода": устанавливаем в отряды для осужденных, а также в караульное помещение для сотрудников исправительных учреждений современную систему фильтрации воды (обратного осмоса), чтобы люди могли пить чистую питьевую воду.Также в прошлом году мы начали акцию "Здоровье людям": приглашаем узкопрофильных врачей к нуждающимся заключенным. Есть и множество других социальных активностей. Тверская область – социально сложный регион, поэтому у Церкви здесь много работы.– Какие еще социальные проекты реализуют в епархии?– В 2021 году в епархии открылись Центр социальной помощи "Марфа" в Кимрах, пункт вещевой помощи "Лавка добра" на приходе блаженной Ксении Петербургской города Твери. Ежемесячно в пунктах оказания помощи и на приходах вещевую помощь в среднем получают более 700 человек, продуктовую – 400–500 человек. Есть также благотворительная социальная столовая, которая финансируется Отделом социального служения Тверской епархии, обеды для инвалидов на несколько дней готовятся в Твери, а социальные службы кафедрального собора и Покровского храма развозят их на дом получателям.В епархии есть бесплатный пункт проката детских колясок и приспособлений по уходу за детьми для многодетных, малообеспеченных семей и пункт проката технических средств реабилитации и адаптации для инвалидов и малообеспеченных людей в связи с преклонным возрастом или болезнью. Это очень важное дело, поскольку данные приспособления чаще всего дорогостоящие, и у людей нет возможности приобретать их самостоятельно.Проходят традиционные ежегодные социальные акции: "Соберем ребенка в школу" – по сбору канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей (в 2021 подарки получили 320 детей), "Дари радость к Рождеству" – сбор сладких подарков нуждающимся семьям, пожилым одиноким людям и инвалидам. Впервые в прошлом году провели акцию "Корзина доброты" – по сбору продуктов для нуждающихся семей с детьми в магазинах, в результате помощь получили 35 семей, в которых воспитывается 136 детей.– Какие еще проекты помощи детям есть в епархии?– В Житенном монастыре у нас работает прекрасная школа, где учатся и живут детки, которые оказались в сложной жизненной ситуации – либо без родителей, либо с родителями, которые не могут реализовывать свои родительские функции, либо с одним родителем, но без крова. Например, если жена вынуждена уйти с ребенком из дома от пьющего и творящего непотребства мужа. К сожалению, такие ситуации не редкость. А если есть родитель, то они могут жить вместе в бесплатной гостинице при монастыре. Либо если родители готовы периодически жить с ребенком, то они могут проводить это время вместе в этой гостинице. Монастырь, в случае необходимости, пытается предоставить или найти работу маме или папе, если они этого желают.В этой школе очень хорошие преподаватели и замечательные кружки и активности для детей. Так, например, на уроках труда детей учат фотографии, моделированию, работе с глиной. Есть театральная, музыкальная студии. Школу опекают ветераны-афганцы, они занимаются с ребятами ориентированием на местности, выживанием в лесу, ходят с ними в походы.При монастыре есть знаменитая на всю область кондитерская мастерская. Это торты, пирожные, пироги и прочая выпечка. Детей с раннего возраста учат работать с тестом – сначала они просто играют с ним, пока матушки готовят, затем уже сами учатся что-либо печь.– Нужно ли, на ваш взгляд, масштабировать опыт этой школы?– Сложный вопрос, так как такие заведения подразумевают камерную атмосферу и наличие людей, которым это нужно. Сложно масштабировать то, что держится на полной самоотдаче и любви монахинь Житенного монастыря. По большому счету это вопрос не методичек и даже не финансирования, а горячего желания помогать людям.

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https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768333408.html

https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768324281.html

https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html

https://ria.ru/20211228/itogi-1765704091.html

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интервью, елец, кимры, тверская область, крещение господне, коронавирус covid-19, митрополит тверской и кашинский амвросий (ермаков)