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Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google
Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google
Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T03:39
2022-01-19T03:39
общество
центральный банк рф (цб рф)
общероссийский народный фронт
google
мошенничество
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные кабинеты, сообщили РИА Новости эксперты проекта ОНФ "Мошеловка" по выявлению мошенников и борьбе с ними.В новогодние праздники в ОНФ столкнулись со всплеском жалоб на фишинг в рекламе Google. В частности, были выявлены фишинговые ссылки на банки и их личные кабинеты.Как пояснили эксперты, реклама строится для конкретного пользователя в зависимости от того, что он ищет: робот анализирует служебные файлы браузера и видит запросы. "Если происходят регулярные запросы по сайтам банков и регулярные заходы в личный кабинет банка из этого браузера, то в рекламе выставляется реклама банков. В поисковой системе Google, к сожалению, это происходит без фильтрации", — указали в "Мошеловке".Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе в поисковике ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на зараженные веб-адреса. "Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Однако эксперты предполагают, что счёт идет на тысячи", — говорится в сообщении.Все ссылки оперативно передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день в "Мошеловку" поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но с обновленными адресами фишинговых ссылок, заявили в ОНФ.Общероссийский народный фронт в мае прошлого года запустил платформу "Мошеловка". Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html
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общество, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, google, мошенничество, россия
03:39 19.01.2022
 
Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google

Проект "Мошеловка": реклама в российском сегменте Google несет тысячи вредоносных ссылок

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные кабинеты, сообщили РИА Новости эксперты проекта ОНФ "Мошеловка" по выявлению мошенников и борьбе с ними.
В новогодние праздники в ОНФ столкнулись со всплеском жалоб на фишинг в рекламе Google. В частности, были выявлены фишинговые ссылки на банки и их личные кабинеты.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:01
"Госуслуги" разослали предупреждение о случаях мошенничества с аккаунтами
Как пояснили эксперты, реклама строится для конкретного пользователя в зависимости от того, что он ищет: робот анализирует служебные файлы браузера и видит запросы. "Если происходят регулярные запросы по сайтам банков и регулярные заходы в личный кабинет банка из этого браузера, то в рекламе выставляется реклама банков. В поисковой системе Google, к сожалению, это происходит без фильтрации", — указали в "Мошеловке".
Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе в поисковике ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на зараженные веб-адреса. "Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Однако эксперты предполагают, что счёт идет на тысячи", — говорится в сообщении.
Все ссылки оперативно передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день в "Мошеловку" поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но с обновленными адресами фишинговых ссылок, заявили в ОНФ.
Общероссийский народный фронт в мае прошлого года запустил платформу "Мошеловка". Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
Мошенничество в интернете - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 21:40
Интернет-мошенничество: как не стать жертвой и можно ли вернуть деньги
 
ОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общероссийский народный фронтGoogleМошенничествоРоссия
 
 
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