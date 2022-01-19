https://ria.ru/20220119/reklama-1768476162.html

Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google

Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google - РИА Новости, 19.01.2022

Эксперты предупредили о возможной опасности, которую несет реклама в Google

Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:39

2022-01-19T03:39

2022-01-19T03:39

общество

центральный банк рф (цб рф)

общероссийский народный фронт

google

мошенничество

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит огромное число вредоносных ссылок, часть из них ведет на поддельные сайты банков и их личные кабинеты, сообщили РИА Новости эксперты проекта ОНФ "Мошеловка" по выявлению мошенников и борьбе с ними.В новогодние праздники в ОНФ столкнулись со всплеском жалоб на фишинг в рекламе Google. В частности, были выявлены фишинговые ссылки на банки и их личные кабинеты.Как пояснили эксперты, реклама строится для конкретного пользователя в зависимости от того, что он ищет: робот анализирует служебные файлы браузера и видит запросы. "Если происходят регулярные запросы по сайтам банков и регулярные заходы в личный кабинет банка из этого браузера, то в рекламе выставляется реклама банков. В поисковой системе Google, к сожалению, это происходит без фильтрации", — указали в "Мошеловке".Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе в поисковике ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на зараженные веб-адреса. "Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Однако эксперты предполагают, что счёт идет на тысячи", — говорится в сообщении.Все ссылки оперативно передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день в "Мошеловку" поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но с обновленными адресами фишинговых ссылок, заявили в ОНФ.Общероссийский народный фронт в мае прошлого года запустил платформу "Мошеловка". Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами обрабатывают поступающие от граждан обращения, систематизируют их, а затем передают в ЦБ, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.

https://ria.ru/20220116/gosuslugi-1768055975.html

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, google, мошенничество, россия