https://ria.ru/20220119/rebenok-1768569758.html

Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии

Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии - РИА Новости, 19.01.2022

Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии

Пропавшую в Шелеховском районе Приангарья трехлетнюю девочку, которую мать оставила перед Новым годом у знакомой, нашли в Хакасии, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:33

2022-01-19T15:33

2022-01-19T15:34

происшествия

шелехов

иркутская область

жилье

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ИРКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Пропавшую в Шелеховском районе Приангарья трехлетнюю девочку, которую мать оставила перед Новым годом у знакомой, нашли в Хакасии, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Жительница Шелеховского района в конце декабря оставила трехлетнюю дочь у приятельницы. 18 января она обратилась с заявлением в полицию, указав, что, придя за ребенком, обнаружила, что знакомая с квартиры съехала вместе с ее дочерью. Сыщики установили, что 30-летняя женщина вместе с сожителем и девочкой на автомобиле выехала из города Шелехова в Абакан и сняла там жилье."Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия в кратчайшие сроки установили местонахождение женщины, задержав ее на вокзале в городе Красноярске. Местонахождение девочки также установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратурой Шелеховского района по данному факту организована проверка.

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происшествия, шелехов, иркутская область, жилье