https://ria.ru/20220119/rebenok-1768569758.html
Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии
Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии - РИА Новости, 19.01.2022
Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии
Пропавшую в Шелеховском районе Приангарья трехлетнюю девочку, которую мать оставила перед Новым годом у знакомой, нашли в Хакасии, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:33
2022-01-19T15:33
2022-01-19T15:34
происшествия
шелехов
иркутская область
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ИРКУТСК, 19 янв – РИА Новости. Пропавшую в Шелеховском районе Приангарья трехлетнюю девочку, которую мать оставила перед Новым годом у знакомой, нашли в Хакасии, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Жительница Шелеховского района в конце декабря оставила трехлетнюю дочь у приятельницы. 18 января она обратилась с заявлением в полицию, указав, что, придя за ребенком, обнаружила, что знакомая с квартиры съехала вместе с ее дочерью. Сыщики установили, что 30-летняя женщина вместе с сожителем и девочкой на автомобиле выехала из города Шелехова в Абакан и сняла там жилье."Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Хакасия в кратчайшие сроки установили местонахождение женщины, задержав ее на вокзале в городе Красноярске. Местонахождение девочки также установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратурой Шелеховского района по данному факту организована проверка.
https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html
шелехов
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шелехов, иркутская область, жилье
15:33 19.01.2022 (обновлено: 15:34 19.01.2022)
Пропавшую в Приангарье трехлетнюю девочку нашли в Хакасии
Объявленную в розыск трехлетнюю девочку из Иркутской области нашли в Хакасии