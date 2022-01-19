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Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков
Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков - РИА Новости, 19.01.2022
Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков
Бывший помощник депутата Костромской областной думы, работник районного дома культуры, арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении трех... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:52
2022-01-19T12:52
происшествия
нерехта
костромская область
костромская областная дума
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бывший помощник депутата Костромской областной думы, работник районного дома культуры, арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении трех подростков.По данным СУСК России по Костромской области, в регионе идет расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из районных центров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трех подростков. Сейчас обвиняемый находится под стражей.Ряд СМИ сообщили, что речь идет о Дмитрии Морозове, бывшем помощнике депутата Костромской областной думы Дмитрия Грибкова. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости имя обвиняемого. Сам депутат пояснил ситуацию на своих страницах в соцсетях.Он опубликовал копию распоряжения председателя Костромской областной думы о расторжении трудового договора с 18 ноября 2021 года с помощником депутата Дмитрием Морозовым. Распоряжение датировано тоже 18 ноября 2021 года. В документе говорится, что Морозов увольняется по собственному желанию.На странице Морозова в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что он работает в ресурсном центре поддержки добровольчества "Единство", который создан на базе муниципального учреждения "Центр культуры и молодежной политики "Диалог" в городе Нерехта. В состав ресурсного центра входят 18 волонтерских объединений, ведущих свою деятельность на территории муниципального района.
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нерехта
костромская область
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происшествия, нерехта, костромская область, костромская областная дума
12:52 19.01.2022
 
Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков

Экс-помощника депутата Костромской облдумы заподозрили в развращении трех подростков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бывший помощник депутата Костромской областной думы, работник районного дома культуры, арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении трех подростков.
По данным СУСК России по Костромской области, в регионе идет расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из районных центров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трех подростков. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Ряд СМИ сообщили, что речь идет о Дмитрии Морозове, бывшем помощнике депутата Костромской областной думы Дмитрия Грибкова. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости имя обвиняемого. Сам депутат пояснил ситуацию на своих страницах в соцсетях.
"Двадцать первого декабря прошлого года стало известно о задержании нерехтчанина Дмитрия Морозова по статье "Совращение несовершеннолетних" или что-то в этом роде. Формулировка статьи, если честно, вызвала шок. С сентября 2020 года по 18 ноября 2021 года он работал у меня помощником по совместительству (на 1/4 ставки). Помогал в фото, видеосъёмке и работе в соцсетях. Основное место работы у него было другое. А моим основным помощником еще с 2015 года работает другой человек", - написал Грибков.
Он опубликовал копию распоряжения председателя Костромской областной думы о расторжении трудового договора с 18 ноября 2021 года с помощником депутата Дмитрием Морозовым. Распоряжение датировано тоже 18 ноября 2021 года. В документе говорится, что Морозов увольняется по собственному желанию.
На странице Морозова в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что он работает в ресурсном центре поддержки добровольчества "Единство", который создан на базе муниципального учреждения "Центр культуры и молодежной политики "Диалог" в городе Нерехта. В состав ресурсного центра входят 18 волонтерских объединений, ведущих свою деятельность на территории муниципального района.
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 09:57
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