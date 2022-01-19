https://ria.ru/20220119/razvraschenie-1768532694.html

Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков

Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков - РИА Новости, 19.01.2022

Экс-помощника костромского депутата заподозрили в развращении подростков

Бывший помощник депутата Костромской областной думы, работник районного дома культуры, арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении трех... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:52

2022-01-19T12:52

2022-01-19T12:52

происшествия

нерехта

костромская область

костромская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Бывший помощник депутата Костромской областной думы, работник районного дома культуры, арестован по обвинению в совершении развратных действий в отношении трех подростков.По данным СУСК России по Костромской области, в регионе идет расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого по части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). По версии следствия, осенью 2021 года обвиняемый, являясь специалистом клубной работы отдела культуры в одном из районных центров Костромской области, совершил развратные действия в отношении трех подростков. Сейчас обвиняемый находится под стражей.Ряд СМИ сообщили, что речь идет о Дмитрии Морозове, бывшем помощнике депутата Костромской областной думы Дмитрия Грибкова. Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости имя обвиняемого. Сам депутат пояснил ситуацию на своих страницах в соцсетях.Он опубликовал копию распоряжения председателя Костромской областной думы о расторжении трудового договора с 18 ноября 2021 года с помощником депутата Дмитрием Морозовым. Распоряжение датировано тоже 18 ноября 2021 года. В документе говорится, что Морозов увольняется по собственному желанию.На странице Морозова в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что он работает в ресурсном центре поддержки добровольчества "Единство", который создан на базе муниципального учреждения "Центр культуры и молодежной политики "Диалог" в городе Нерехта. В состав ресурсного центра входят 18 волонтерских объединений, ведущих свою деятельность на территории муниципального района.

https://ria.ru/20211117/deputat-1759404295.html

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происшествия, нерехта, костромская область, костромская областная дума