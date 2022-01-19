https://ria.ru/20220119/raznoglasiya-1768535321.html

В Кремле назвали причины разногласий с Украиной

В Кремле назвали причины разногласий с Украиной - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле назвали причины разногласий с Украиной

Место переговоров по урегулированию на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:02

2022-01-19T13:02

2022-01-19T13:07

в мире

украина

киев

дмитрий песков

россия

турция

владимир зеленский

ибрагим калын

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Место переговоров по урегулированию на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкий лидер пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать в страну с визитом для обсуждения и урегулирования разногласий."Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное - это все-таки повлиять на Украину", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей со стороны Киева.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768177644.html

украина

киев

россия

турция

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия, турция, владимир зеленский, ибрагим калын