Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/raznoglasiya-1768535321.html
В Кремле назвали причины разногласий с Украиной
В Кремле назвали причины разногласий с Украиной - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле назвали причины разногласий с Украиной
Место переговоров по урегулированию на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:02
2022-01-19T13:07
в мире
украина
киев
дмитрий песков
россия
турция
владимир зеленский
ибрагим калын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Место переговоров по урегулированию на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкий лидер пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать в страну с визитом для обсуждения и урегулирования разногласий."Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное - это все-таки повлиять на Украину", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей со стороны Киева.
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768177644.html
украина
киев
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_53df9b35fff105bde3e0b9124df6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия, турция, владимир зеленский, ибрагим калын
13:02 19.01.2022 (обновлено: 13:07 19.01.2022)
 
В Кремле назвали причины разногласий с Украиной

Песков: разногласия с Украиной связаны с пробуксовкой из-за Киева Минских соглашений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Место переговоров по урегулированию на Украине вторично, главное - повлиять на Киев для реализации минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкий лидер пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать в страну с визитом для обсуждения и урегулирования разногласий.
"Место же проведения каких-то контактов вторично. Главное - это все-таки повлиять на Украину", - сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей со стороны Киева.
Украинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 11:50
Франция и Германия призвали к полному выполнению Минских соглашений
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковРоссияТурцияВладимир ЗеленскийИбрагим Калын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
01:16Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
01:15Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредиту
01:14Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
01:10Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг Украины
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
Лента новостейМолния
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил БайденШольц призвал Россию признать, что "сила в правде"Юрист объяснил, как отсрочить выплаты по кредитуБайден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в ЕвропеБайден пригрозил России последствиями в случае эскалации вокруг УкраиныБайден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"