https://ria.ru/20220119/rassledovanie-1768646874.html

Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ

Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2022

Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ

Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз90/Зеленые", среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T23:12

2022-01-19T23:12

2022-01-19T23:12

в мире

берлин (город)

германия

анналена бербок

роберт хабек

союз 90/зеленые (партия)

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз90/Зеленые", среди прочих среди подозреваемых сопредседатели партии, министры иностранных дел и экономики Анналена Бербок и Роберт Хабек, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственную информацию.По данным издания, руководство партии подозревается в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок. Представитель прокуратуры Мартин Штельтнер подтвердил, что начато расследование в связи "с начальным подозрением", он не уточнил его фигурантов, но отметил, что речь идет о всех шести членах федерального правления партии", а к их числу относятся и Бербок с Хабеком."Предмет (начатого) процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году", - цитирует журнал Штельтнера.Предполагаемая сумма незаконных выплат составляет полторы тысячи евро на человека.Поскольку все подозреваемые являются депутатами бундестага и имеют политический иммунитет, то прокуратура в декабре уведомила спикера бундестага Бэрбель Бас перед тем, как начать расследование. Оно стартовало 6 января.Основанием для начала расследования послужили заявления со стороны частных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ прошлого года, уточняет журнал. О скандале с выплатами бонусов действительно сообщалось в прошлом году, в разгар предвыборной гонки это вызвало критику в адрес Бербок, которая была кандидатом от "Зеленых" в канцлеры. Само нарушение выявили внутрипартийные аудиторы, они установили, что члены федерального правления выписали себе премии в размере, который в пять раз превышает предусмотренный по действующим в партии тарифам. Кроме того, аудиторы отметили, что "было бы лучше", если бы решение федерального правления одобрил финансовый совет партии.В партии отметили, что члены федерального правления в курсе расследования и сотрудничают с ним. Кроме того, представитель партии заявил Spiegel, что федеральный совет является высшим федеральным органом партии и потому "по мнению участников (процесса) имеет полное право принимать соответствующие решения". Представитель прокуратуры Штельтнер также пояснил, что прокуратура была обязана начать производство в связи с поступлением многочисленных заявлений, но то, подтвердятся ли обвинения, можно будет установить только по итогам расследования.

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

https://ria.ru/20220118/gaz-1768389784.html

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в мире, берлин (город), германия, анналена бербок, роберт хабек, союз 90/зеленые (партия), коронавирус covid-19