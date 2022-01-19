https://ria.ru/20220119/raskopki-1768350045.html
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет - РИА Новости, 19.01.2022
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет
В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:20
2022-01-19T04:20
2022-01-19T08:15
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века, сообщает Daily Mail. Исследованием занимались ученые из Университета Западной Австралии. За последний год они провели масштабное расследование: просканировали малоизученную территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар, провели аэрофотосъемку с вертолета, изучили спутниковые снимки и поработали на земле. Все это позволило установить, что "погребальные аллеи" растянулись на сотни, а то и тысячи километров. Вдоль них археологи обнаружили захоронения — в общей сложности около 18 тысяч гробниц. Некоторые из них описываются как "подвесные", поскольку напоминают детали украшений, прикрепленных к цепочке. А если рассматривать снимки, сделанные с высоты, можно подумать, что это какие-то "инопланетные круги", восклицательные знаки или даже фигурки инопланетян. Ученые пришли к выводу, что это своеобразные коридоры, соединяющие оазисы, пастбища и захоронения. В могилах нашли человеческие останки, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.По словам доктора Мэтью Далтона, ведущего автора исследования, люди, живущие в этих районах, и не подозревали о масштабах древних сооружений.По мнению археолога, около пяти тысяч лет назад "погребальные аллеи" выполняли функцию главной дорожной сети. А люди, населяющие эти территории, были социально и экономически более развиты, чем считалось ранее.Как считают исследователи, дальнейшие раскопки и анализ останков позволит лучше узнать об этом древнем обществе и его обычаях.
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археология, новости культуры, саудовская аравия, западная австралия
04:20 19.01.2022 (обновлено: 08:15 19.01.2022)
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет
В Саудовской Аравии нашли древние "погребальные аллеи", похожие на изображения инопланетян
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века, сообщает
Daily Mail.
Исследованием занимались ученые из Университета Западной Австралии. За последний год они провели масштабное расследование: просканировали малоизученную территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар, провели аэрофотосъемку с вертолета, изучили спутниковые снимки и поработали на земле.
Все это позволило установить, что "погребальные аллеи" растянулись на сотни, а то и тысячи километров. Вдоль них археологи обнаружили захоронения — в общей сложности около 18 тысяч гробниц.
Некоторые из них описываются как "подвесные", поскольку напоминают детали украшений, прикрепленных к цепочке. А если рассматривать снимки, сделанные с высоты, можно подумать, что это какие-то "инопланетные круги", восклицательные знаки или даже фигурки инопланетян.
Ученые пришли к выводу, что это своеобразные коридоры, соединяющие оазисы, пастбища и захоронения. В могилах нашли человеческие останки, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.
По словам доктора Мэтью Далтона, ведущего автора исследования, люди, живущие в этих районах, и не подозревали о масштабах древних сооружений.
"Думаю, если бы мы не получили снимки со спутника, никто бы не знал, насколько широко простираются эти "аллеи", — cказал он.
По мнению археолога, около пяти тысяч лет назад "погребальные аллеи" выполняли функцию главной дорожной сети. А люди, населяющие эти территории, были социально и экономически более развиты, чем считалось ранее.
Как считают исследователи, дальнейшие раскопки и анализ останков позволит лучше узнать об этом древнем обществе и его обычаях.