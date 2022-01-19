Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/raskopki-1768350045.html
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет - РИА Новости, 19.01.2022
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет
В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века,... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:20
2022-01-19T08:15
культура
археология
новости культуры
саудовская аравия
западная австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768350136_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_cdd76717446813e85920da8297aecec2.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века, сообщает Daily Mail. Исследованием занимались ученые из Университета Западной Австралии. За последний год они провели масштабное расследование: просканировали малоизученную территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар, провели аэрофотосъемку с вертолета, изучили спутниковые снимки и поработали на земле. Все это позволило установить, что "погребальные аллеи" растянулись на сотни, а то и тысячи километров. Вдоль них археологи обнаружили захоронения — в общей сложности около 18 тысяч гробниц. Некоторые из них описываются как "подвесные", поскольку напоминают детали украшений, прикрепленных к цепочке. А если рассматривать снимки, сделанные с высоты, можно подумать, что это какие-то "инопланетные круги", восклицательные знаки или даже фигурки инопланетян. Ученые пришли к выводу, что это своеобразные коридоры, соединяющие оазисы, пастбища и захоронения. В могилах нашли человеческие останки, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.По словам доктора Мэтью Далтона, ведущего автора исследования, люди, живущие в этих районах, и не подозревали о масштабах древних сооружений.По мнению археолога, около пяти тысяч лет назад "погребальные аллеи" выполняли функцию главной дорожной сети. А люди, населяющие эти территории, были социально и экономически более развиты, чем считалось ранее.Как считают исследователи, дальнейшие раскопки и анализ останков позволит лучше узнать об этом древнем обществе и его обычаях.
https://ria.ru/20220112/archaeology-1767358508.html
саудовская аравия
западная австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768350136_762:316:3072:2048_1920x0_80_0_0_267cde51f20a01076217dfda8197de79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
археология, новости культуры, саудовская аравия, западная австралия
04:20 19.01.2022 (обновлено: 08:15 19.01.2022)
 
В Саудовской Аравии нашли "погребальные аллеи" возрастом 4,5 тысячи лет

В Саудовской Аравии нашли древние "погребальные аллеи", похожие на изображения инопланетян

© Фото : UWAГробницы в форме замочной скважины по обеим сторонам погребальной аллеи в оазисе Аль-Хаит, Саудовская Аравия
Гробницы в форме замочной скважины по обеим сторонам погребальной аллеи в оазисе Аль-Хаит, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : UWA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Саудовской Аравии обнаружили обширную сеть "погребальных аллей" возрастом четыре с половиной тысячи лет, с хорошо сохранившимися гробницами бронзового века, сообщает Daily Mail.
Исследованием занимались ученые из Университета Западной Австралии. За последний год они провели масштабное расследование: просканировали малоизученную территорию в районе оазисов Аль-Ула и Хайбар, провели аэрофотосъемку с вертолета, изучили спутниковые снимки и поработали на земле.
Все это позволило установить, что "погребальные аллеи" растянулись на сотни, а то и тысячи километров. Вдоль них археологи обнаружили захоронения — в общей сложности около 18 тысяч гробниц.
Некоторые из них описываются как "подвесные", поскольку напоминают детали украшений, прикрепленных к цепочке. А если рассматривать снимки, сделанные с высоты, можно подумать, что это какие-то "инопланетные круги", восклицательные знаки или даже фигурки инопланетян.
Ученые пришли к выводу, что это своеобразные коридоры, соединяющие оазисы, пастбища и захоронения. В могилах нашли человеческие останки, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры.
По словам доктора Мэтью Далтона, ведущего автора исследования, люди, живущие в этих районах, и не подозревали о масштабах древних сооружений.

"Думаю, если бы мы не получили снимки со спутника, никто бы не знал, насколько широко простираются эти "аллеи", — cказал он.

По мнению археолога, около пяти тысяч лет назад "погребальные аллеи" выполняли функцию главной дорожной сети. А люди, населяющие эти территории, были социально и экономически более развиты, чем считалось ранее.
Как считают исследователи, дальнейшие раскопки и анализ останков позволит лучше узнать об этом древнем обществе и его обычаях.
Место археологических исследований в долине Кумайра в Северном Омане - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 03:16Культура
В Омане археологи нашли "нарды", в которые играли четыре тысячи лет назад
 
КультураАрхеологияНовости культурыСаудовская АравияЗападная Австралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции
09:07Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
09:06В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб
09:00Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
08:57На Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
08:53Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
08:52В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
08:48Глава Минвостока рассказал о столицах российской Арктики
08:42Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом
08:40Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
08:40В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
08:35На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
08:30На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО
08:28Аналитики объяснили рост цен на нефть
08:25Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
08:19В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
08:17Чекунков назвал причину роста цен в ДФО
08:08В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
08:00Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
07:51Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Лента новостейМолния
В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операцииГлава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФОВ Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего ТранссибИсследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиямиНа Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммомОбстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойнойВ Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациенткиГлава Минвостока рассказал о столицах российской АрктикиСтрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафомАмериканский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvilВ Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из МосквыНа Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВОАналитики объяснили рост цен на нефтьГлава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в годВ Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированияхЧекунков назвал причину роста цен в ДФОВ Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантовСиноптики рассказали о погоде в Москве в среду