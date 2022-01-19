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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220119/radcliffe-1768436731.html
Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте
Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте - РИА Новости, 19.01.2022
Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте
Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T00:42
2022-01-19T00:42
культура
джоан роулинг (джоан мюррэй)
дэниел рэдклифф
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гарри поттер
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте, сообщает Deadline.Янкович стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. Он пятикратный обладатель премии "Грэмми". Его диск 2014 года "Mandatory fun" стал первым комедийным альбомом в истории, который дебютировал на первой строчке в Billboard Top 200. Сценарий байопика написал сам Янкович в соавторстве с Эриком Аппелем. Картина называется "Weird: The Al Yankovic Story" ("Странный: История Эла Янковича"). В 2010 музыкант выпустил короткометражку под таким же названием. Создатели байопика обещают, что в нем ничего не будет утаиваться — лента исследует каждый аспект жизни знаменитости, начиная с его детства и заканчивая стремительным карьерным ростом. При этом в фильме будет рассказано о многочисленных романах Эла. Всемирную известность Дэниелу Рэдклиффу принесла роль Гарри Поттера в культовой франшизе, основанной на книгах Джоан Роулинг. После съемок в этом проекте Рэфклифф доказал, что он не только "мальчик, который выжил", сыграв в более чем 20 фильмах и сериалах, в том числе, например, Бомгарда в "Записках юного врача" или раздутый и очень разговорчивый труп в фильме "Человек — швейцарский нож". Съемки байопика об Янковиче стартуют в начале февраля в Лос-Анджелесе.
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джоан роулинг (джоан мюррэй), дэниел рэдклифф, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер
00:42 19.01.2022
 
Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте

Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБританский актер Дэниел Рэдклифф
Британский актер Дэниел Рэдклифф - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте, сообщает Deadline.
Янкович стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. Он пятикратный обладатель премии "Грэмми". Его диск 2014 года "Mandatory fun" стал первым комедийным альбомом в истории, который дебютировал на первой строчке в Billboard Top 200.
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin WinterМузыкант Эл Янкович
Музыкант Эл Янкович - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AFP 2021 / Getty Images / Kevin Winter
Музыкант Эл Янкович
Сценарий байопика написал сам Янкович в соавторстве с Эриком Аппелем. Картина называется "Weird: The Al Yankovic Story" ("Странный: История Эла Янковича"). В 2010 музыкант выпустил короткометражку под таким же названием.
Создатели байопика обещают, что в нем ничего не будет утаиваться — лента исследует каждый аспект жизни знаменитости, начиная с его детства и заканчивая стремительным карьерным ростом. При этом в фильме будет рассказано о многочисленных романах Эла.
Всемирную известность Дэниелу Рэдклиффу принесла роль Гарри Поттера в культовой франшизе, основанной на книгах Джоан Роулинг. После съемок в этом проекте Рэфклифф доказал, что он не только "мальчик, который выжил", сыграв в более чем 20 фильмах и сериалах, в том числе, например, Бомгарда в "Записках юного врача" или раздутый и очень разговорчивый труп в фильме "Человек — швейцарский нож".
Съемки байопика об Янковиче стартуют в начале февраля в Лос-Анджелесе.
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КультураДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Дэниел РэдклиффзвездыЗнаменитостиНовости культурыКино и сериалыГарри Поттер
 
 
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