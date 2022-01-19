https://ria.ru/20220119/radcliffe-1768436731.html

Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте

Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте - РИА Новости, 19.01.2022

Дэниел Рэдклифф сыграет главную роль в байопике о музыканте-пародисте

Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T00:42

2022-01-19T00:42

2022-01-19T00:42

культура

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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гарри поттер

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дэниел Рэдклифф сыграет Странного Эла Янковича в байопике об этом музыканте, сообщает Deadline.Янкович стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. Он пятикратный обладатель премии "Грэмми". Его диск 2014 года "Mandatory fun" стал первым комедийным альбомом в истории, который дебютировал на первой строчке в Billboard Top 200. Сценарий байопика написал сам Янкович в соавторстве с Эриком Аппелем. Картина называется "Weird: The Al Yankovic Story" ("Странный: История Эла Янковича"). В 2010 музыкант выпустил короткометражку под таким же названием. Создатели байопика обещают, что в нем ничего не будет утаиваться — лента исследует каждый аспект жизни знаменитости, начиная с его детства и заканчивая стремительным карьерным ростом. При этом в фильме будет рассказано о многочисленных романах Эла. Всемирную известность Дэниелу Рэдклиффу принесла роль Гарри Поттера в культовой франшизе, основанной на книгах Джоан Роулинг. После съемок в этом проекте Рэфклифф доказал, что он не только "мальчик, который выжил", сыграв в более чем 20 фильмах и сериалах, в том числе, например, Бомгарда в "Записках юного врача" или раздутый и очень разговорчивый труп в фильме "Человек — швейцарский нож". Съемки байопика об Янковиче стартуют в начале февраля в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20220103/kino-1766480994.html

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джоан роулинг (джоан мюррэй), дэниел рэдклифф, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, гарри поттер