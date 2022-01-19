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В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест
В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 19.01.2022
В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 20 января отменил QR-коды для посещения общественных мест, исключение составляют базы отдыха и госучреждения, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:34
2022-01-19T10:34
2022-01-19T10:56
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 20 января отменил QR-коды для посещения общественных мест, исключение составляют базы отдыха и госучреждения, сообщает оперативный штаб региона."Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ", - говорится в сообщении.Уточняется, что QR-коды нужны будут для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, а также на базы и дома отдыха и санатории.Помимо этого, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на дистант 30% работников, за исключением медорганизаций, образовательных организаций, пожарно-технических учреждений и организации социального обслуживания.Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, концерты вне специально предназначенных для этого мест. С 27 января будет запрещена ночная работа ресторанов и кафе, добавили в оперштабе.По последним данным, всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 206,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 9,7 тысячи пациентов.
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РИА Новости
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общество, свердловская область, здоровье - общество, новости - туризм, туристы, коронавирусы, туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений куйвашев
10:34 19.01.2022 (обновлено: 10:56 19.01.2022)
В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест
В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест с 20 января
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв - РИА Новости.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
с 20 января отменил QR-коды для посещения общественных мест, исключение составляют базы отдыха и госучреждения, сообщает оперативный штаб региона.
"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, вносящий изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что QR-коды нужны будут для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, а также на базы и дома отдыха и санатории.
Помимо этого, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на дистант 30% работников, за исключением медорганизаций, образовательных организаций, пожарно-технических учреждений и организации социального обслуживания.
Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, концерты вне специально предназначенных для этого мест. С 27 января будет запрещена ночная работа ресторанов и кафе, добавили в оперштабе.
По последним данным, всего с начала пандемии в Свердловской области
зарегистрировано 206,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 9,7 тысячи пациентов.