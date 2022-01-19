https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС - РИА Новости, 19.01.2022
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
Российские космонавты в ходе работы в открытом космосе заметили странную пыль, вылетающую из выходного люка модуля МКС "Поиск", следует из трансляции, которую... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:57
2022-01-19T15:57
2022-01-19T15:57
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
петр дубров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Российские космонавты в ходе работы в открытом космосе заметили странную пыль, вылетающую из выходного люка модуля МКС "Поиск", следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос"."Антон, ты не замечал, там пыль какая-то из люка летит?" - спросил Шкаплерова наземный специалист.Космонавт заявил, что действительно увидел некую пыль.Шкаплеров и Петр Дубров вышли в открытый космос в 15.24 мск. Им предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС – "Наукой" и "Причалом" - для облегчения работы при дальнейших выходах. Кроме того, два модуля нужно соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".Также космонавты перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую и смонтируют на модуле "Причал" мишени стыковки и контроля стыковки.
https://ria.ru/20220118/mks-1768457326.html
https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), петр дубров
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
Российские космонавты Шкаплеров и Дубров заметили странную пыль, вылетающую из МКС