https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html

Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС

Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС - РИА Новости, 19.01.2022

Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС

Российские космонавты в ходе работы в открытом космосе заметили странную пыль, вылетающую из выходного люка модуля МКС "Поиск", следует из трансляции, которую... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T15:57

2022-01-19T15:57

2022-01-19T15:57

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

петр дубров

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Российские космонавты в ходе работы в открытом космосе заметили странную пыль, вылетающую из выходного люка модуля МКС "Поиск", следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос"."Антон, ты не замечал, там пыль какая-то из люка летит?" - спросил Шкаплерова наземный специалист.Космонавт заявил, что действительно увидел некую пыль.Шкаплеров и Петр Дубров вышли в открытый космос в 15.24 мск. Им предстоит установить поручни-переходы между новыми модулями российского сегмента МКС – "Наукой" и "Причалом" - для облегчения работы при дальнейших выходах. Кроме того, два модуля нужно соединить кабелями межмодульной связи и смонтировать антенны системы сближения и стыковки "Курс-П".Также космонавты перенесут телевизионную камеру, которая следит за стыковками кораблей, с одной точки крепления на другую и смонтируют на модуле "Причал" мишени стыковки и контроля стыковки.

https://ria.ru/20220118/mks-1768457326.html

https://ria.ru/20220105/roskosmos-1766615045.html

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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), петр дубров