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Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе - РИА Новости, 19.01.2022
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:08
2022-01-19T13:08
политика
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ситуация с ковидом текущая на каждом совещании с правительством обсуждается, мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт, обязательно там это будет рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается совещание с правительством по вопросам коронавируса.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
13:08 19.01.2022
 
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе

Путин обсудит с членами правительства ситуацию с COVID-19 на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ситуация с ковидом текущая на каждом совещании с правительством обсуждается, мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт, обязательно там это будет рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается совещание с правительством по вопросам коронавируса.
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