https://ria.ru/20220119/putin-1768536919.html

Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе

Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе - РИА Новости, 19.01.2022

Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:08

2022-01-19T13:08

2022-01-19T13:08

политика

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ситуация с ковидом текущая на каждом совещании с правительством обсуждается, мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт, обязательно там это будет рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается совещание с правительством по вопросам коронавируса.

https://ria.ru/20220117/vrachi-1768232002.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии