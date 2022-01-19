https://ria.ru/20220119/putin-1768536919.html
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе - РИА Новости, 19.01.2022
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:08
2022-01-19T13:08
2022-01-19T13:08
политика
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию с коронавирусом в РФ на совещании с членами правительства на следующей неделе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ситуация с ковидом текущая на каждом совещании с правительством обсуждается, мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведёт, обязательно там это будет рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда ожидается совещание с правительством по вопросам коронавируса.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Путин обсудит с правительством ситуацию с COVID-19 на следующей неделе
Путин обсудит с членами правительства ситуацию с COVID-19 на следующей неделе