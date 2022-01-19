https://ria.ru/20220119/putin-1768536474.html
В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина
В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:06
2022-01-19T13:06
2022-01-19T13:06
религия
общество
москва
владимир путин
дмитрий песков
крещение господне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265940_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_98d4b875c3a34d56fde4a38f54689e3c.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное пространство, вторгаться в которое он считает не нужным.На вопрос, крещеные ли супруга самого Пескова Татьяна Навка и его дочь, он ответил утвердительно. "Да. Хотя это тоже мое личное пространство", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211226/podarki-1765544488.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265940_177:0:2446:1702_1920x0_80_0_0_09c059554d83f403865f40bc1a5051a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир путин, дмитрий песков, крещение господне
В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина
Пресс-секретарь Песков о том, крещеные ли внуки Путина: это личное пространство президента