https://ria.ru/20220119/putin-1768536474.html

В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина

В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле ответили на вопрос, крещеные ли внуки Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:06

2022-01-19T13:06

2022-01-19T13:06

религия

общество

москва

владимир путин

дмитрий песков

крещение господне

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает, крещеные ли внуки главы государства Владимира Путина, и подчеркнул, что это личное пространство, вторгаться в которое он считает не нужным.На вопрос, крещеные ли супруга самого Пескова Татьяна Навка и его дочь, он ответил утвердительно. "Да. Хотя это тоже мое личное пространство", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211226/podarki-1765544488.html

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общество, москва, владимир путин, дмитрий песков, крещение господне