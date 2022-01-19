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Религия
https://ria.ru/20220119/putin-1768534411.html
Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель
Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель - РИА Новости, 19.01.2022
Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель
Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:59
2022-01-19T12:59
религия
москва
владимир путин
здоровье - общество
крещение господне
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В этом году все-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин окунуться в крещенскую купель.На просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к купанию в проруби в 40-градусный мороз главы Якутии Айсена Николаева, а также академика РАН Геннадия Онищенко, Песков отметил, что "это не вопрос для Кремля"."Мы, честно говоря, не знаем и не следим, кто купается, а кто нет, потому что все-таки это личное дело каждого", - сказал он.
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москва, владимир путин, здоровье - общество, крещение господне
12:59 19.01.2022
 
Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель

Президент Путин в этом году не окунался в купель на Крещение из-за пандемии коронавируса

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В этом году все-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин окунуться в крещенскую купель.
"Были же озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это сделать. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
На просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к купанию в проруби в 40-градусный мороз главы Якутии Айсена Николаева, а также академика РАН Геннадия Онищенко, Песков отметил, что "это не вопрос для Кремля".
"Мы, честно говоря, не знаем и не следим, кто купается, а кто нет, потому что все-таки это личное дело каждого", - сказал он.
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