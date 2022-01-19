Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель
Президент Путин в этом году не окунался в купель на Крещение из-за пандемии коронавируса
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В этом году все-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин окунуться в крещенскую купель.
"Были же озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это сделать. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
На просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к купанию в проруби в 40-градусный мороз главы Якутии Айсена Николаева, а также академика РАН Геннадия Онищенко, Песков отметил, что "это не вопрос для Кремля".
"Мы, честно говоря, не знаем и не следим, кто купается, а кто нет, потому что все-таки это личное дело каждого", - сказал он.