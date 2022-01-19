https://ria.ru/20220119/putin-1768534411.html

Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель

Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель - РИА Новости, 19.01.2022

Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель

Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:59

2022-01-19T12:59

2022-01-19T12:59

религия

москва

владимир путин

здоровье - общество

крещение господне

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в этом году не будет окунаться в купель на Крещение в связи с пандемийными условиями, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."В этом году все-таки президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин окунуться в крещенскую купель.На просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к купанию в проруби в 40-градусный мороз главы Якутии Айсена Николаева, а также академика РАН Геннадия Онищенко, Песков отметил, что "это не вопрос для Кремля"."Мы, честно говоря, не знаем и не следим, кто купается, а кто нет, потому что все-таки это личное дело каждого", - сказал он.

https://ria.ru/20220119/prazdnik-1768177063.html

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москва, владимир путин, здоровье - общество, крещение господне