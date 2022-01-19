https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768359098.html

Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях

Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях - РИА Новости, 19.01.2022

Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о необычных ситуациях, в которые они попадали в поездках, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T02:06

2022-01-19T02:06

2022-01-19T02:06

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о необычных ситуациях, в которые они попадали в поездках, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследования среди двух тысяч пользователей и выяснили, что каждый шестой (17 процентов) хотя бы раз отправлялся в путешествие без денег. Причем среди мужчин это 21 процент респондентов, а среди женщин – только 14 процентов.Большинство туристов (62 процента) имеют опыт путешествия в одиночку. Почти половина (43 процента) — отправлялись в поездки, не забронировав отель, а треть участников — без обратного билета.Четверть опрошенных хотя бы раз опаздывала на самолет, а каждый пятый (22 процента) останавливался в отелях своего города.Еще выяснилось, что мужчины чаще женщин склонны рисковать. Так, например, трети опрошенных доводилось проживать в одном номере в хостеле с незнакомцами. Среди них 36 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Опыт путешествия автостопом есть у каждого пятого представителя сильного пола и только у 14 процентов туристок.Также выяснилось, что мужчины легче заводили новые знакомства. Доля опрошенных, которые находили в поездках попутчиков и продолжали отдых в новой компании, составила 15 процентов. Среди них 19 процентов мужчин и 13 процентов женщин.Реже всего респонденты путешествовали с животными: такой опыт есть только у 11 процентов дам и восьми процентов представителей сильного пола.

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туристы, туризм, стиль жизни