https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768359098.html
Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях
Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях - РИА Новости, 19.01.2022
Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о необычных ситуациях, в которые они попадали в поездках, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T02:06
2022-01-19T02:06
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о необычных ситуациях, в которые они попадали в поездках, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследования среди двух тысяч пользователей и выяснили, что каждый шестой (17 процентов) хотя бы раз отправлялся в путешествие без денег. Причем среди мужчин это 21 процент респондентов, а среди женщин – только 14 процентов.Большинство туристов (62 процента) имеют опыт путешествия в одиночку. Почти половина (43 процента) — отправлялись в поездки, не забронировав отель, а треть участников — без обратного билета.Четверть опрошенных хотя бы раз опаздывала на самолет, а каждый пятый (22 процента) останавливался в отелях своего города.Еще выяснилось, что мужчины чаще женщин склонны рисковать. Так, например, трети опрошенных доводилось проживать в одном номере в хостеле с незнакомцами. Среди них 36 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Опыт путешествия автостопом есть у каждого пятого представителя сильного пола и только у 14 процентов туристок.Также выяснилось, что мужчины легче заводили новые знакомства. Доля опрошенных, которые находили в поездках попутчиков и продолжали отдых в новой компании, составила 15 процентов. Среди них 19 процентов мужчин и 13 процентов женщин.Реже всего респонденты путешествовали с животными: такой опыт есть только у 11 процентов дам и восьми процентов представителей сильного пола.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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новости - туризм, туристы, туризм, стиль жизни
Туристы рассказали о необычном опыте в путешествиях
Опрос: каждый шестой россиянин хотя бы раз отправлялся в путешествие без денег
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали о необычных ситуациях, в которые они попадали в поездках, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследования среди двух тысяч пользователей и выяснили, что каждый шестой (17 процентов) хотя бы раз отправлялся в путешествие без денег. Причем среди мужчин это 21 процент респондентов, а среди женщин – только 14 процентов.
Большинство туристов (62 процента) имеют опыт путешествия в одиночку. Почти половина (43 процента) — отправлялись в поездки, не забронировав отель, а треть участников — без обратного билета.
Четверть опрошенных хотя бы раз опаздывала на самолет, а каждый пятый (22 процента) останавливался в отелях своего города.
Еще выяснилось, что мужчины чаще женщин склонны рисковать. Так, например, трети опрошенных доводилось проживать в одном номере в хостеле с незнакомцами. Среди них 36 процентов мужчин и 26 процентов женщин. Опыт путешествия автостопом есть у каждого пятого представителя сильного пола и только у 14 процентов туристок.
Также выяснилось, что мужчины легче заводили новые знакомства. Доля опрошенных, которые находили в поездках попутчиков и продолжали отдых в новой компании, составила 15 процентов. Среди них 19 процентов мужчин и 13 процентов женщин.
Реже всего респонденты путешествовали с животными: такой опыт есть только у 11 процентов дам и восьми процентов представителей сильного пола.