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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов - РИА Новости, 19.01.2022
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
Двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в Рязанской области в этом году, сообщил в среду губернатор Николай Любимов в ходе... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T15:57
2022-01-19T15:57
рязанская область
общество
рязанская область
скопинский район
здоровье - общество
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в Рязанской области в этом году, сообщил в среду губернатор Николай Любимов в ходе церемонии открытия ФАПа в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района."ФАПы открывают людям возможности для быстрого доступа к медицинским услугам. Президент РФ ставит задачу, и на этом сконцентрированы наши усилия – ФАПы должны быть расположены именно так, чтобы людям было удобно. Очень важно вовремя оказать помощь человеку", - сказал глава региона.По его словам, в прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию четыре ФАПа, в этом планируется построить "в три раза больше". Любимов уточнил, что 12 новых ФАПов и одна врачебная амбулатория появятся в Александро-Невском, Сасовском, Кадомском, Пронском, Михайловском, Ухоловском, Клепиковском и других районах области. Капитально отремонтировать и модернизировать планируется 28 сельских медучреждений.Кроме того, отметил губернатор, рязанские ФАПы совместно с Агентством стратегических инициатив и МГУ реализуют в этом году проект дистанционного мониторинга здоровья людей старшего возраста и группы риска. "Мы будем обязательно развивать такое сотрудничество вместе со специалистами первичной медпомощи и амбулаторного звена. На эти цели сегодня предусмотрено федеральное финансирование", – пояснил Любимов.
https://ria.ru/20220118/turizm-1768427397.html
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общество, рязанская область, скопинский район, здоровье - общество, николай любимов, россия
15:57 19.01.2022
 
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов

В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов в 2022 году

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Двенадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов планируется построить в Рязанской области в этом году, сообщил в среду губернатор Николай Любимов в ходе церемонии открытия ФАПа в деревне Шелемишевские Хутора Скопинского района.
"ФАПы открывают людям возможности для быстрого доступа к медицинским услугам. Президент РФ ставит задачу, и на этом сконцентрированы наши усилия – ФАПы должны быть расположены именно так, чтобы людям было удобно. Очень важно вовремя оказать помощь человеку", - сказал глава региона.
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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По его словам, в прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию четыре ФАПа, в этом планируется построить "в три раза больше". Любимов уточнил, что 12 новых ФАПов и одна врачебная амбулатория появятся в Александро-Невском, Сасовском, Кадомском, Пронском, Михайловском, Ухоловском, Клепиковском и других районах области. Капитально отремонтировать и модернизировать планируется 28 сельских медучреждений.
Кроме того, отметил губернатор, рязанские ФАПы совместно с Агентством стратегических инициатив и МГУ реализуют в этом году проект дистанционного мониторинга здоровья людей старшего возраста и группы риска. "Мы будем обязательно развивать такое сотрудничество вместе со специалистами первичной медпомощи и амбулаторного звена. На эти цели сегодня предусмотрено федеральное финансирование", – пояснил Любимов.
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Рязанская областьОбществоРязанская областьСкопинский районЗдоровье - ОбществоНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
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