https://ria.ru/20220119/provokatsii-1768477333.html

Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям

Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям

Посольство России в США призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе и не подталкивать "горячие головы" в Киеве к провокациям. Об этом... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:27

2022-01-19T04:27

2022-01-19T09:06

в мире

украина

киев

сша

россия

белоруссия

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство России в США призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе и не подталкивать "горячие головы" в Киеве к провокациям. Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook.Так там прокомментировали заявления американской администрации о том, что Москва якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе с территории Белоруссии.Дипломаты добавили, что Россия не намерена ни на кого нападать."Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать", — напомнили в дипмиссии.Там также призвали Вашингтон подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

украина

киев

сша

россия

белоруссия

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, россия, белоруссия, вашингтон