https://ria.ru/20220119/provokatsii-1768477333.html
Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям
Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям - РИА Новости, 19.01.2022
Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям
Посольство России в США призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе и не подталкивать "горячие головы" в Киеве к провокациям. Об этом... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T04:27
2022-01-19T04:27
2022-01-19T09:06
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Посольство России в США призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе и не подталкивать "горячие головы" в Киеве к провокациям. Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook.Так там прокомментировали заявления американской администрации о том, что Москва якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе с территории Белоруссии.Дипломаты добавили, что Россия не намерена ни на кого нападать."Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать", — напомнили в дипмиссии.Там также призвали Вашингтон подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html
https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, сша, россия, белоруссия, вашингтон
04:27 19.01.2022 (обновлено: 09:06 19.01.2022)
Посольство в США призвало Запад не подталкивать Киев к провокациям
Посольство России в США призвало Запад не толкать "горячие головы" в Киеве на провокации
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Посольство России
в США
призвало Запад не нагнетать напряженность вокруг ситуации в Донбассе
и не подталкивать "горячие головы" в Киеве
к провокациям. Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook
.
Так там прокомментировали заявления американской администрации о том, что Москва якобы готовится к эскалации ситуации вокруг Украины
, в том числе с территории Белоруссии
.
"Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", — отметили в посольстве.
Дипломаты добавили, что Россия не намерена ни на кого нападать.
"Высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии. В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать", — напомнили в дипмиссии.
Там также призвали Вашингтон подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись от поставок оружия этому государству.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.