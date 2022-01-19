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Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году
Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году - РИА Новости, 19.01.2022
Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году
В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:49
2022-01-19T10:49
2022-01-19T11:49
наука
технологии
компьютерные технологии
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков.Рост цен коснется продукции AMD, Intel и NVIDIA. Эти компании размещают заказы микросхем у тайваньской TSMC, которая с начала года повысила на 10-20 процентов стоимость своих услуг по производству чипов как по более старым, так и по новейшим техпроцессам.Сильнее всего изменение ударит по чипам, выполненным по техпроцессам 7 нм и 5 нм. Аналитики считают, что грядущая серия видеокарт GeForce RTX 40-й серии станет еще дороже, хотя и скидок на RTX 30 ждать не стоит.Этот год, как подчеркивают эксперты, станет тяжелым для отрасли — на фоне снижения спроса на комплектующие, процессоры и видеокарты будут только дорожать. Отчасти это связано с тем, что производители микросхем развернули строительство новых полупроводниковых фабрик.
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технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает
издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков.
Рост цен коснется продукции AMD, Intel и NVIDIA. Эти компании размещают заказы микросхем у тайваньской TSMC, которая с начала года повысила на 10-20 процентов стоимость своих услуг по производству чипов как по более старым, так и по новейшим техпроцессам.
Сильнее всего изменение ударит по чипам, выполненным по техпроцессам 7 нм и 5 нм. Аналитики считают, что грядущая серия видеокарт GeForce RTX 40-й серии станет еще дороже, хотя и скидок на RTX 30 ждать не стоит.
Этот год, как подчеркивают эксперты, станет тяжелым для отрасли — на фоне снижения спроса на комплектующие, процессоры и видеокарты будут только дорожать. Отчасти это связано с тем, что производители микросхем развернули строительство новых полупроводниковых фабрик.