https://ria.ru/20220119/protsessor-1768504491.html

Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году

Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году - РИА Новости, 19.01.2022

Процессоры и видеокарты резко подорожают в 2022 году

В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:49

2022-01-19T10:49

2022-01-19T11:49

наука

технологии

компьютерные технологии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В этом году компьютерное "железо" продолжит дорожать. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков.Рост цен коснется продукции AMD, Intel и NVIDIA. Эти компании размещают заказы микросхем у тайваньской TSMC, которая с начала года повысила на 10-20 процентов стоимость своих услуг по производству чипов как по более старым, так и по новейшим техпроцессам.Сильнее всего изменение ударит по чипам, выполненным по техпроцессам 7 нм и 5 нм. Аналитики считают, что грядущая серия видеокарт GeForce RTX 40-й серии станет еще дороже, хотя и скидок на RTX 30 ждать не стоит.Этот год, как подчеркивают эксперты, станет тяжелым для отрасли — на фоне снижения спроса на комплектующие, процессоры и видеокарты будут только дорожать. Отчасти это связано с тем, что производители микросхем развернули строительство новых полупроводниковых фабрик.

https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html

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технологии, компьютерные технологии