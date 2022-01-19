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Встреча Лаврова и Блинкена может стать прорывной, считает дипломат
Встреча Лаврова и Блинкена может стать прорывной, считает дипломат - РИА Новости, 19.01.2022
Встреча Лаврова и Блинкена может стать прорывной, считает дипломат
Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном могут продвинуть вперед дискуссию по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T20:28
2022-01-19T21:47
в мире
сша
сергей лавров
мария захарова
энтони блинкен
россия
константин гаврилов
нато
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном могут продвинуть вперед дискуссию по гарантиям безопасности, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что основное обсуждение российских предложений будет идти между Москвой и Вашингтоном, а "все остальные государства — участники как ОБСЕ, так и НАТО &lt;...&gt; будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания".Гаврилов уточнил, что против проектов соглашений, предложенных Москвой, "никто не высказывался, но и за никто не высказывался".Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, сейчас стороны прорабатывают детали встречи Лаврова и Блинкена, которая состоится 21 января в Женеве. В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели в Женеве новый раунд диалога по стратегической стабильности. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. А 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В центре внимания были российские инициативы по безопасности.США и НАТО, как отметил Лавров, планировали дать письменные ответы на предложения Москвы.
https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html
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в мире, сша, сергей лавров, мария захарова, энтони блинкен, россия, константин гаврилов, нато, совет россия-нато
20:28 19.01.2022 (обновлено: 21:47 19.01.2022)
 
Встреча Лаврова и Блинкена может стать прорывной, считает дипломат

Дипломат Гаврилов: на встрече Лаврова и Блинкена возможен прорыв по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном могут продвинуть вперед дискуссию по гарантиям безопасности, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Я надеюсь, что все-таки на встрече нашего министра Лаврова с секретарем Блинкеном может произойти определенный прорыв в этом направлении (переговоров по гарантиям безопасности. — Прим. ред.), я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что основное обсуждение российских предложений будет идти между Москвой и Вашингтоном, а "все остальные государства — участники как ОБСЕ, так и НАТО <...> будут воспринимать рекомендации американцев, а американцы будут учитывать наши пожелания".
Гаврилов уточнил, что против проектов соглашений, предложенных Москвой, "никто не высказывался, но и за никто не высказывался".
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В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Россия и США 10 января провели в Женеве новый раунд диалога по стратегической стабильности. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. А 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В центре внимания были российские инициативы по безопасности.
США и НАТО, как отметил Лавров, планировали дать письменные ответы на предложения Москвы.
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В миреСШАСергей ЛавровМария ЗахароваЭнтони БлинкенРоссияКонстантин ГавриловНАТОСовет Россия-НАТО
 
 
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