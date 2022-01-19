https://ria.ru/20220119/proizvodstva-1768478218.html

Чекунков рассказал, что предполагает спецрежим на Курильских островах

Чекунков рассказал, что предполагает спецрежим на Курильских островах - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков рассказал, что предполагает спецрежим на Курильских островах

Специальный налоговый режим на Курилах предполагает создание производств и инфраструктуры непосредственно на островах, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T05:06

2022-01-19T05:06

2022-01-19T05:06

экономика

владимир путин

курильские острова

дальний восток

алексей чекунков

россия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специальный налоговый режим на Курилах предполагает создание производств и инфраструктуры непосредственно на островах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.Чекунков отметил, что министерство не ожидает появления на Курилах крупных предприятий, индустриальных гигантов."Уверен, что новый механизм поддержки будет востребован у компаний, которые уже работают на Дальнем Востоке. Благодаря льготам они смогут инвестировать в развитие бизнеса — построить перерабатывающие мощности, объекты возобновляемой энергетики", — отметил министр.

https://ria.ru/20220119/spetsrezhim-1768475497.html

курильские острова

дальний восток

россия

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экономика, владимир путин, курильские острова, дальний восток, алексей чекунков, россия