Чекунков рассказал, что предполагает спецрежим на Курильских островах
Министр Чекунков: спецрежим на Курилах предполагает создание на островах производств
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специальный налоговый режим на Курилах предполагает создание производств и инфраструктуры непосредственно на островах, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
"Законопроект не предусматривает особых условий для компаний, ведущих посредническую деятельность. Доля доходов резидентов от аренды, процентные доходы не должны превышать 10%. Предполагается создание производств и инфраструктуры непосредственно на островах", — сказал Чекунков, отвечая на вопрос, как будет контролироваться деятельность на месте.
Чекунков отметил, что министерство не ожидает появления на Курилах крупных предприятий, индустриальных гигантов.
"Уверен, что новый механизм поддержки будет востребован у компаний, которые уже работают на Дальнем Востоке. Благодаря льготам они смогут инвестировать в развитие бизнеса — построить перерабатывающие мощности, объекты возобновляемой энергетики", — отметил министр.