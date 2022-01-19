Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/programmist-1768473938.html
На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском
На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском - РИА Новости, 19.01.2022
На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском
Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:54
2022-01-19T02:01
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
людмила денисова
тарас креминь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас Креминь в своем Facebook.В то же время уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в своем Telegram, что в упомянутой компании общаются на русском языке."Во время мониторинга СМИ мною обнаружена информация об отказе в Киеве специалистом по управлению персоналом ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" в трудоустройстве претендента на вакантную должность из-за того, что он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке. Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО "АНДНРСЭНЛАБ" общаются на русском языке", — отметила Денисова.По ее словам, она обратилась к руководству компании с требованием провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык должны использовать исключительно практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этот же закон предложил ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона в размере от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
https://ria.ru/20220116/yazyk-1768126360.html
https://ria.ru/20220116/yazyk-1768043207.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_296acd356054c5377f0bf1dfc085ccc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, людмила денисова, тарас креминь
01:54 19.01.2022 (обновлено: 02:01 19.01.2022)
 
На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском

Омбудсмен Креминь: программисту на Украине не дали работу из-за отказа общаться на русском

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас Креминь в своем Facebook.

"Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что согласно статье 20 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный", — написал Креминь.

В то же время уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в своем Telegram, что в упомянутой компании общаются на русском языке.
"Во время мониторинга СМИ мною обнаружена информация об отказе в Киеве специалистом по управлению персоналом ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" в трудоустройстве претендента на вакантную должность из-за того, что он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке. Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО "АНДНРСЭНЛАБ" общаются на русском языке", — отметила Денисова.
Стопка журналов - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 21:47
"Оппозиционная платформа" заявила о дискриминации русскоязычных украинцев
По ее словам, она обратилась к руководству компании с требованием провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык должны использовать исключительно практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этот же закон предложил ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона в размере от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 01:03
На Украине вступила в силу новая языковая норма
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЛюдмила ДенисоваТарас Креминь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб
09:00Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
08:57На Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
08:53Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
08:52В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
08:48Глава Минвостока рассказал о столицах российской Арктики
08:42Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом
08:40Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
08:40В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
08:35На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
08:30На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО
08:28Аналитики объяснили рост цен на нефть
08:25Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
08:19В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
08:17Чекунков назвал причину роста цен в ДФО
08:08В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
08:00Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
07:51Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
07:48В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек
07:40Россия снизила вложения в американские гособлигации
Лента новостейМолния
В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего ТранссибИсследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиямиНа Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммомОбстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойнойВ Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациенткиГлава Минвостока рассказал о столицах российской АрктикиСтрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафомАмериканский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvilВ Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из МосквыНа Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВОАналитики объяснили рост цен на нефтьГлава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в годВ Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированияхЧекунков назвал причину роста цен в ДФОВ Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантовСиноптики рассказали о погоде в Москве в средуВ ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человекРоссия снизила вложения в американские гособлигации