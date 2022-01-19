01:54 19.01.2022 (обновлено: 02:01 19.01.2022)
На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском
Омбудсмен Креминь: программисту на Украине не дали работу из-за отказа общаться на русском
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас Креминь в своем Facebook.
"Программисту отказали в следующем этапе собеседования из-за того, что он не захотел в компании общаться на негосударственном языке. Напомню, что согласно статье 20 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующей использование государственного языка в сфере трудовых отношений, никто не может быть принужден использовать во время пребывания на работе и исполнения обязанностей по трудовому договору другой язык, кроме как государственный", — написал Креминь.
В то же время уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в своем Telegram, что в упомянутой компании общаются на русском языке.
"Во время мониторинга СМИ мною обнаружена информация об отказе в Киеве специалистом по управлению персоналом ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" в трудоустройстве претендента на вакантную должность из-за того, что он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке. Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО "АНДНРСЭНЛАБ" общаются на русском языке", — отметила Денисова.
По ее словам, она обратилась к руководству компании с требованием провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык должны использовать исключительно практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этот же закон предложил ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона в размере от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).
До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
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