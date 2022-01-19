https://ria.ru/20220119/programmist-1768473938.html

На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском

На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском - РИА Новости, 19.01.2022

На Украине программисту не дали работу из-за отказа общаться на русском

Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:54

2022-01-19T01:54

2022-01-19T02:01

в мире

украина

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

людмила денисова

тарас креминь

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Программист на Украине получил отказ в следующем этапе собеседования из-за того, что общался на украинском языке, сообщил в языковой омбудсмен страны Тарас Креминь в своем Facebook.В то же время уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в своем Telegram, что в упомянутой компании общаются на русском языке."Во время мониторинга СМИ мною обнаружена информация об отказе в Киеве специалистом по управлению персоналом ООО "АНДЕРСЕНЛАБ" в трудоустройстве претендента на вакантную должность из-за того, что он настаивал на общении в коллективе исключительно на украинском языке. Представитель компании отказала в трудоустройстве, объяснив, что в команде ООО "АНДНРСЭНЛАБ" общаются на русском языке", — отметила Денисова.По ее словам, она обратилась к руководству компании с требованием провести разъяснительную работу с работниками кадровой службы и принять меры по возобновлению прав претендента на вакантную должность.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык должны использовать исключительно практически во всех сферах жизни. Документ также предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этот же закон предложил ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона в размере от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50 процентов использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90 процентов. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ приняли "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".Конституционный суд Украины счел, что закон об украинском языке как государственном не нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20220116/yazyk-1768126360.html

https://ria.ru/20220116/yazyk-1768043207.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, людмила денисова, тарас креминь