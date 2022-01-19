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В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 19.01.2022
В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
Госдума перед принятием любых решений по ДНР и ЛНР будет руководствоваться стратегией, обозначенной президентом России - важно думать о последствиях для страны, РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T23:00
2022-01-19T23:00
2022-01-19T23:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госдума перед принятием любых решений по ДНР и ЛНР будет руководствоваться стратегией, обозначенной президентом России - важно думать о последствиях для страны, но РФ Донбасс не бросит, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.Депутаты от фракции КПРФ в среду внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР и о скорейшем проведении переговоров с руководством республик для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Обнадеживает, что Госдума умеет взвешенно отделять при принятии серьезных решений тактику от стратегии. Стратегия была определена словами президента о том, что перед принятием какого-либо решения важно думать о последствиях для страны, но "Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что", - подчеркнул Шхагошев.Как отметил политик, в информационном плане - новость "топовая", но с политической точки зрения есть сомнения, поскольку "тема признания ЛНР и ДНР всплывает последние пять-шесть лет".
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в мире, киев, оон, москва, владимир путин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия
В Госдуме призвали прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР
Депутат Шхагошев призвал прислушаться к Путину в вопросе признания ДНР и ЛНР