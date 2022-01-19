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США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил Рябков
США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил Рябков - РИА Новости, 19.01.2022
США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил Рябков
США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T14:09
2022-01-19T14:09
2022-01-19T15:44
в мире
сша
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее", - сказал он, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, киев, дмитрий песков
14:09 19.01.2022 (обновлено: 15:44 19.01.2022)
США и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков назвал претензии США и НАТО в адрес России необоснованными