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Праздник Крещения Господня или Богоявление

Праздник Крещения Господня или Богоявление - РИА Новости, 19.01.2022

Праздник Крещения Господня или Богоявление

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T03:00

2022-01-19T03:00

2022-01-19T03:00

справки

праздник крещения господня у православных христиан

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19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы. Иисус Христос до тридцатилетнего возраста жил со своей матерью в небольшом городке Назарете, помогая престарелому Иосифу в плотнической работе. Иисус почти ничем себя не проявлял как мессия, и люди считали его одним из детей Иосифа. Когда Христу пришло время начать общественное служение, Бог в особом видении повелел пророку Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся в знак их желания очиститься от грехов. Иоанн был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида) и приходился по материнской линии родственником Иисусу. Само рождение Иоанна Крестителя было чудесным. Всю жизнь Елизавета и Захария провели в молитвах к Богу о даровании им чада, и только когда благочестивые родители были уже в преклонных летах, у них родился сын, названный Иоанном. Он появился на свет на шесть месяцев раньше Иисуса Христа. Место, где пророк Иоанн начал служение, называлось пустыней Иудейской на западном побережье Иордана и Мертвого моря. Евангелисты называют Иоанна Крестителя гласом вопиющего в пустыне, потому что он громко взывал к людям: "Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Его путь", – призывая всех к покаянию. Иоанн крестил, как писал евангелист Лука, "крещением покаяния для прощения грехов". Это еще не было христианским крещением. Смысл его был в духовном приготовлении к принятию крещения водой и Святым Духом. Иоанн Креститель был строгим подвижником, носил грубую одежду из верблюжьего волоса и питался акридами (род саранчи) и диким медом. Он представлял собой противоположность современным ему наставникам иудейского народа, и проповедь его о приближении Мессии, прихода которого многие ожидали, привлекла всеобщее внимание. Иудейский историк Иосиф Флавий свидетельствовал, что "народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве".Тогда же среди прочих к Иоанну пришел Иисус из Назарета Галилейского, чтобы креститься от него. Иоанн никогда не встречал Иисуса и потому не знал, кто он. Но когда Иисус подошел к нему, Иоанн как пророк ощутил его святость, безгрешность и превосходство над собой, поэтому в недоумении спросил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". "Так надлежит нам исполнить всякую правду", – кротко ответил Иисус. Этим он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а будущим христианам дал пример послушания воле Божией и смирения.Крестившись, Иисус молился о том, чтобы Бог благословил начало его служения. В этот момент "отверзлись" небеса, и Иоанн Креститель увидел Духа Божия, который в виде голубя снизошел на Иисуса. Голубя увидел и народ, поскольку цель этого чуда была явить людям Сына Божия в доселе неизвестном Иисусе Христе. При этом все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (явление в виде Пресвятой Троицы). Они указывали Иоанну Крестителю и народу на божественное достоинство Иисуса. Эти слова были ответом Бога Отца на молитву Его Сына о благословении на подвиг спасения человечества.Для христианина таинство Крещения – дверь в Царство света. "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся", – поется на праздничной службе. Это означает: кто крещен во Христа, тот и облачен в одежды Христовой праведности и, уподобляясь Ему, становится участником Его святости. Сила крещения в том, что крещеный получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет христианина к праведной жизни и помогает преодолевать грехи.Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. До V века было принято вспоминать рождение и крещение Иисуса Христа в один день – 6 января – и назывался этот праздник Богоявлением. Позднее празднество Рождества Христова было перенесено на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю). Так было положено начало святкам, заканчивающимся Навечерием, или Сочельником праздника Крещения. Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название "сочельник" (сочевник) связано с традицией варить в этот день пшеничный взвар с медом и изюмом – сочиво.Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, церковь установила после святок однодневный пост. Именно отсюда пошла традиция варить сочиво. Меру поста верующие определяют индивидуально и по силам. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после литургии (богослужения) утром и первого причащения крещенской воды.В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, ставшего не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой или крещенской водой.Под влиянием Иерусалимского устава, с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. В древней церкви это было связано с тем, что накануне праздника совершалось крещение оглашенных (принявших и усвоивших христианское вероучение). Ради этого таинства и совершалось первое великое водосвятие. Разница между первым и вторым освящением состояла в том, что в Навечерие Богоявления водосвятие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления христиане шли на реку Иордан.В первые века (включая IV и V столетия) великое водоосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял крещение Иисус Христос. Позже освящение воды стали устраивать и в других местах, где были реки или озера. К освященной богоявленской воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому крещенскую воду приносят домой и хранят весь год. Святость воды проявляется и в том, что она долго сохраняется свежей и неповрежденной. В Русской православной церкви и народе сложилось традиция принимать богоявленскую воду натощак. Ее используют при освящении храмов и жилищ, при молитвах на изгнание злого духа, как врачевство. В качестве дополнительных после- и внебогослужебных (и вовсе не обязательных) упражнений в православных и иных странах иногда практикуется погружение в воды. В России погружаются в "иордань" (специально оборудованную купель в реках, озерах), в Греции юноши прыгают за крестом, который священник бросает в воды моря, и соревнуются, кто первым его достанет. В последние годы в России оборудуют специальные места для крещенских купаний. За общественным порядком и безопасностью людей следят сотрудники МЧС и полиции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, праздник крещения господня у православных христиан