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https://ria.ru/20220119/potok-1768533651.html
Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2"
Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.01.2022
Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:55
2022-01-19T13:06
европа
экономика
в мире
природный газ
украина
германия
дмитрий песков
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект "Северный поток — 2" отключить невозможно, потому что его ещё не включили", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока — 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.По словам Пескова, то, что проект ещё не запустили, плохо отражается на потребителях газа в Европе и всех участниках процесса."И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое кстати тоже существенно страдает в это пандемийное время", - сказал Песков.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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европа, экономика, в мире, природный газ, украина, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, олаф шольц, россия
12:55 19.01.2022 (обновлено: 13:06 19.01.2022)
 
Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2"

Пресс-секретарь Песков: "Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект "Северный поток — 2" отключить невозможно, потому что его ещё не включили", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока — 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
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По словам Пескова, то, что проект ещё не запустили, плохо отражается на потребителях газа в Европе и всех участниках процесса.
"И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое кстати тоже существенно страдает в это пандемийное время", - сказал Песков.
 
ЕвропаЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаГерманияДмитрий ПесковСеверный поток — 2Олаф ШольцРоссия
 
 
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