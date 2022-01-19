https://ria.ru/20220119/potok-1768533651.html

Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2"

Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.01.2022

Песков объяснил, почему невозможно отключить "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил журналистам... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:55

2022-01-19T12:55

2022-01-19T13:06

европа

экономика

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германия

дмитрий песков

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Северный поток — 2" отключить невозможно, его еще не включили, и это плохо для участников процесса и потребителей газа в Европе сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект "Северный поток — 2" отключить невозможно, потому что его ещё не включили", - сказал Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока — 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.По словам Пескова, то, что проект ещё не запустили, плохо отражается на потребителях газа в Европе и всех участниках процесса."И то, что его не включили, на самом деле, это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе. Это плохо для экономического развития Европы, которое кстати тоже существенно страдает в это пандемийное время", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220119/potok-1768473780.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-01-19T12:55 true PT1M46S

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европа, экономика, в мире, природный газ, украина, германия, дмитрий песков, северный поток — 2, олаф шольц, россия