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Разбомбить "Северный поток — 2". Раскрыт подлый план ВВС Британии
"Разбомбить "Северный поток — 2". В Раде оценили смену курса ВВС Британии - РИА Новости, 19.01.2022
Разбомбить "Северный поток — 2". Раскрыт подлый план ВВС Британии
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T01:56
2022-01-19T08:53
в мире
украина
киев
великобритания
королевские военно-воздушные силы великобритании
нато
алексей гончаренко
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом "Северный поток — 2".Парламентарий выложил карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты облетают воздушное пространство ФРГ.Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бен Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768418409.html
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в мире, украина, киев, великобритания, королевские военно-воздушные силы великобритании, нато, алексей гончаренко, северный поток — 2, россия
01:56 19.01.2022 (обновлено: 08:53 19.01.2022)
 
"Разбомбить "Северный поток — 2". В Раде оценили смену курса ВВС Британии

Депутат Рады Гончаренко: ВВС Британии летели в обход Германии, чтобы не ударить по "СП-2"

© Фото : MoD / Crown copyright 2018ВВС Великобритании
ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом "Северный поток — 2".
Парламентарий выложил карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты облетают воздушное пространство ФРГ.

"На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток — 2" по пути", — иронично отметил Гончаренко.

Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.
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Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бен Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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В миреУкраинаКиевВеликобританияКоролевские военно-воздушные силы ВеликобританииНАТОАлексей ГончаренкоСеверный поток — 2Россия
 
 
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