https://ria.ru/20220119/potok-1768473780.html

Разбомбить "Северный поток — 2". Раскрыт подлый план ВВС Британии

"Разбомбить "Северный поток — 2". В Раде оценили смену курса ВВС Британии - РИА Новости, 19.01.2022

Разбомбить "Северный поток — 2". Раскрыт подлый план ВВС Британии

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T01:56

2022-01-19T01:56

2022-01-19T08:53

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королевские военно-воздушные силы великобритании

нато

алексей гончаренко

северный поток — 2

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом "Северный поток — 2".Парламентарий выложил карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты облетают воздушное пространство ФРГ.Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бен Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768418409.html

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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в мире, украина, киев, великобритания, королевские военно-воздушные силы великобритании, нато, алексей гончаренко, северный поток — 2, россия