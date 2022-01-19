Разбомбить "Северный поток — 2". Раскрыт подлый план ВВС Британии

01:56 19.01.2022 (обновлено: 08:53 19.01.2022)
"Разбомбить "Северный поток — 2". В Раде оценили смену курса ВВС Британии
Депутат Рады Гончаренко: ВВС Британии летели в обход Германии, чтобы не ударить по "СП-2"
ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом "Северный поток — 2".
Парламентарий выложил карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты облетают воздушное пространство ФРГ.
"На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный поток — 2" по пути", — иронично отметил Гончаренко.
Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.
Ранее Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства. По словам главы британского Минобороны Бен Уоллеса, полученные Киевом вооружения предназначаются для "самообороны" и не представляют угрозы для России.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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