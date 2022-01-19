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Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов
Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов - РИА Новости, 19.01.2022
Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов
Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:11
2022-01-19T22:11
в мире
стокгольм (город)
швеция
россия
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ЦЮРИХ,19 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после того, как в диппредставительство начали поступать просьбы от граждан королевства к России "не нападать" на их страну."В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Швецию."Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание", - говорится в заявлении.Посольство заверило шведских граждан в том, что Россия никогда не придет в их дома с войной, "а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана".Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на шведских военных сообщало, что Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе".
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в мире, стокгольм (город), швеция, россия
22:11 19.01.2022
 
Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов

Посольство сообщило о тиражировании в шведских СМИ антироссийских страхов

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ,19 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после того, как в диппредставительство начали поступать просьбы от граждан королевства к России "не нападать" на их страну.
"В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.
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В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Швецию.
"Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание", - говорится в заявлении.
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Посольство заверило шведских граждан в том, что Россия никогда не придет в их дома с войной, "а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана".
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на шведских военных сообщало, что Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе".
 
В миреСтокгольм (город)ШвецияРоссия
 
 
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