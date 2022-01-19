Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов
Посольство сообщило о тиражировании в шведских СМИ антироссийских страхов
Посольство России в Швеции
ЦЮРИХ,19 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после того, как в диппредставительство начали поступать просьбы от граждан королевства к России "не нападать" на их страну.
"В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.
В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Швецию.
"Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание", - говорится в заявлении.
Посольство заверило шведских граждан в том, что Россия никогда не придет в их дома с войной, "а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана".
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на шведских военных сообщало, что Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе".