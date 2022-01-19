https://ria.ru/20220119/posolstvo-1768643145.html

Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов

Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов - РИА Новости, 19.01.2022

Посольство обвинило шведские СМИ в тиражировании антироссийских страхов

Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:11

2022-01-19T22:11

2022-01-19T22:11

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ЦЮРИХ,19 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции сообщило о беспрецедентной кампании "по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", развернутой с подачи шведских политиков, после того, как в диппредставительство начали поступать просьбы от граждан королевства к России "не нападать" на их страну."В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", - говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.В диппредставительстве подчеркнули, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Швецию."Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание", - говорится в заявлении.Посольство заверило шведских граждан в том, что Россия никогда не придет в их дома с войной, "а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана".Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на шведских военных сообщало, что Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе".

https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html

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