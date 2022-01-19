https://ria.ru/20220119/posol-1768534045.html

В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде

В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде - РИА Новости, 19.01.2022

В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде

Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:56

2022-01-19T12:56

2022-01-19T21:33

политика

кабо-верде

дмитрий песков

россия

наталья поклонская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в МИД Риссии РИА Новости подтвердили, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится."Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идет о личных обстоятельствах", — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах случившегося и о том, кто заменит Поклонскую на этом посту.

https://ria.ru/20220119/poklonskaya-1768524598.html

кабо-верде

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, кабо-верде, дмитрий песков, россия, наталья поклонская