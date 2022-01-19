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В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде
В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде - РИА Новости, 19.01.2022
В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде
Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T12:56
2022-01-19T21:33
политика
кабо-верде
дмитрий песков
россия
наталья поклонская
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее в МИД Риссии РИА Новости подтвердили, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится."Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идет о личных обстоятельствах", — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах случившегося и о том, кто заменит Поклонскую на этом посту.
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политика, кабо-верде, дмитрий песков, россия, наталья поклонская
12:56 19.01.2022 (обновлено: 21:33 19.01.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о новой кандидатуре на пост посла в Кабо-Верде

Пресс-секретарь Песков: кандидатуры на пост посла в Кабо-Верде вместо Поклонской пока нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Натальи Поклонской пока не согласовывались, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в МИД Риссии РИА Новости подтвердили, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
"Нет, насколько я знаю, пока какие-то кандидатуры не согласовывались, а почему — речь же идет о личных обстоятельствах", — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах случившегося и о том, кто заменит Поклонскую на этом посту.
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
12:06
Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
 
ПолитикаКабо-ВердеДмитрий ПесковРоссияНаталья Поклонская
 
 
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